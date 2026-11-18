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Les points positifs affichés par l'Arabie saoudite lors de ses deux matchs face à la Corée du Sud et à l'Ouzbékistan n'ont pas suffi à masquer une série de problèmes défensifs qu'il faudra régler avant de passer à l'étape suivante.

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L'analyste technique Imad Al-Salmi a mis en lumière ces points négatifs, insistant sur la nécessité pour le staff technique de les prendre au sérieux, d'autant que certains ont persisté même après les changements effectués, ce qui montre qu'ils ne sont pas liés à des noms précis ni à une composition en particulier.

Invité de l'émission « Rotana Sport avec Walid » pour commenter la défaite de l'Arabie saoudite en match amical (1-2) face à l'Ouzbékistan, mardi à Doha, Al-Salmi a d'abord abordé les risques de la relance depuis l'arrière, et plus précisément l'implication du gardien dans la sortie de balle en tant que joueur supplémentaire. Il a expliqué que ce style relève des idées de l'entraîneur, mais que sa mise en œuvre doit être adaptée aux qualités des joueurs, afin de ne pas devenir une prise de risque qui menace le but.

Il a rappelé avoir déjà mis en garde le gardien Mohammed Al-Owais sur la nécessité d'être vigilant dans ce genre de situations, soulignant que l'entraîneur n'est pas tenu de s'accrocher à un style précis s'il ne dispose pas des outils adéquats pour l'appliquer, et qu'y renoncer dans ce cas serait une décision naturelle.

Le problème le plus marquant reste toutefois la facilité avec laquelle l'axe de la sélection se fait transpercer, une faille apparue face à la Corée du Sud comme face à l'Ouzbékistan. Al-Salmi a évoqué les rôles de Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno et Musab Al-Juwayr, estimant que les espaces laissés par les milieux de terrain permettent aux adversaires d'atteindre des zones dangereuses et de frapper sans pression suffisante.

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Il a expliqué que certains joueurs se dirigent vers les côtés pour presser, tandis que l'axe reste ouvert devant le porteur du ballon, se demandant si cela résulte d'un mauvais placement ou de consignes liées à un pressing orienté. Il a insisté sur le fait que le résultat est le même : l'espace le plus dangereux reste ouvert, une scène qui s'est répétée à de nombreuses reprises et qui impose au staff technique de revoir sa manière de presser et de couvrir les espaces.

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Al-Salmi a également pointé les lacunes de l'organisation défensive sur les centres, un problème apparu face à la Corée du Sud et répété face à l'Ouzbékistan, lorsqu'un centre a fait peser un grand danger sur le but avant l'intervention salvatrice d'Abdulquddus Atiah.

Il a affirmé que le dysfonctionnement ne concerne pas un seul joueur, mais le placement et la gestion collective des ballons dans la surface de réparation, ce qui exige un travail clair à l'entraînement, plutôt que de traiter chaque action comme une erreur isolée.

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Al-Salmi a conclu en soulignant que passer en revue les points négatifs ne revient pas à minimiser les points positifs de la sélection, mais vise à tirer les enseignements des deux matchs et à déterminer ce qui doit être amélioré. Il a insisté sur le fait que corriger les erreurs répétées, qu'il s'agisse de la protection de l'axe, de la gestion des centres ou de la relance depuis l'arrière, n'est pas moins important que de capitaliser sur les aspects positifs, afin que ces failles ne deviennent pas des points faibles exploités par les adversaires lors des prochaines échéances.

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