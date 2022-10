Plus de Kanye West : Bournemouth supprime sa chanson d'avant-match suite aux commentaires antisémites de l'artiste

Le club de Bournemouth a annoncé que la musique de Kanye West ne rententirait plus dans son stade avant les rencontres.

Ces dernières années, il était devenu habituel d'entendre Power lors des matchs au Vitality Stadium, juste avant que les joueurs ne fassent leur entrée sur le terrain. Cependant, la célèbre chanson de Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, ne sera plus jouée lors des matchs de Bournemouth, suite aux derniers débordements du rappeur américain, qui a notamment tenu des propos antisémites.

En raison de son comportement récent, l'homme de 45 ans a vu plusieurs de ses contrats de partenariat les plus lucratifs annulés. Des marques comme adidas, Balenciaga et GAP ont coupé leurs liens avec West, tandis que de nombreux détaillants du monde entier ont retiré ses produits de leurs rayons.

Forbes a rapporté que, suite à la perte de la majorité de ses contrats de marque, le chanteur et entrepreneur américain n'est plus considéré comme un milliardaire. Il a atteint un statut à 10 chiffres en 2020 - en grande partie grâce à son partenariat YEEZY avec adidas - mais n'est plus considéré comme l'une des célébrités les plus riches du monde.

La base des supporters des Cherries sera très intéressée de voir quelle chanson sera choisie pour remplacer Power. Ils n'auront pas à attendre longtemps pour le savoir, car ils seront en action au Vitality Stadium samedi, où ils accueilleront Tottenham dans l'après-midi.