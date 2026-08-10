Plus de 100 millions d'euros : un prix astronomique face à City pour boucler le transfert de Bouaddi

Manchester City place le Marocain Ayoub Bouaddi, milieu de terrain vedette de Lille en France, en tête de sa liste des priorités au sein de la forteresse des Citizens, cet été, afin de renforcer ses rangs avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Manchester City envisage de recruter le milieu de terrain marocain de 18 ans, afin de remplacer Rodri, qui est proche de rejoindre les rangs du FC Barcelone.

Bouaddi a livré une prestation remarquable lors de la Coupe du monde 2026, où il a particulièrement attiré les projecteurs lors de la journée inaugurale durant le match nul 1-1 du Maroc face au Brésil, ce qui a fait de lui la cible des regards des grands clubs européens.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué que Manchester City était parvenu à un accord sur les conditions personnelles avec Bouaddi, et qu'il ne restait plus qu'à conclure les négociations avec Lille.

À ce sujet, le journal espagnol « AS » a affirmé que Lille réclamerait 130 millions d'euros pour se séparer de la star marocaine.

Les indices laissent penser que le transfert pourrait être conclu dans les prochains jours, si Manchester City et Lille parviennent à un accord définitif sur le montant financier de l'opération, ce qui représenterait un tournant majeur dans la carrière du prometteur joueur marocain.



