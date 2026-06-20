Plainte officielle déposée contre le transfert de Hamza Abdelkarim au FC Barcelone

Le transfert du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim au FC Barcelone est suspendu à une crise juridique inattendue, alors que le joueur de 18 ans continue de faire la une des journaux et d’attirer l’attention à l’approche de la Coupe du monde 2026.

L’ancien avant-centre d’Al-Ahly a connu une série de rebondissements inattendus ces derniers mois. Après avoir convaincu Al-Ahly, début 2026, de valider son prêt, il s’est rapidement adapté au groupe espoir du club catalan et a commencé à marquer à tour de bras, une progression fulgurante qui lui a ouvert les portes de la sélection égyptienne pour le Mondial, où il a déjà disputé ses premières minutes.

Selon le journal espagnol « Sport », Al-Ahly a déposé une plainte officielle auprès de la Fédération égyptienne de football, déclenchant une vive polémique dans les milieux sportifs égyptiens ces derniers jours.

Selon le journal, Diaa Bahgat, le directeur sportif du club, a exigé que son équipe touche la part légale qui lui revient sur le montant du transfert de Hamza de l’Al-Ahly à Barcelone, en vertu du droit à la formation et du mécanisme de solidarité, rappelant que le joueur avait déjà porté les couleurs du club.

« Le contrat du joueur est parfaitement légal et en règle ; il porte sa signature, celle de son père ainsi que son empreinte digitale », assure-t-il.

Il précise que le club réclame un pourcentage des 1,5 million d’euros convenus entre le Barça et Al-Ahly, tout en insistant sur le fait qu’il ne souhaite pas nuire à la carrière du joueur.

« Hamza Abdelkarim est comme mon petit frère, mais nous devons protéger les droits du club, et la réglementation de la Fédération égyptienne est claire à ce sujet », ajoute-t-il.

Dans un communiqué officiel, le club a par ailleurs appelé au respect du joueur et demandé que cette polémique financière n’affecte pas sa concentration au sein de la sélection égyptienne pendant la Coupe du monde U17, afin d’éviter toute pression médiatique inutile.

Hamza Abdelkarim s’apprête à intégrer l’équipe réserve du FC Barcelone sous la houlette de l’entraîneur Peliti, avant de goûter aux séances de l’équipe première dirigée par Hans Flick, ce qui atteste de l’évolution prometteuse du jeune joueur cette saison.