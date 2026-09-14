À l'approche de l'annonce du lauréat du Ballon d'Or 2026, les pronostics et les prédictions se multiplient quant à l'identité du joueur qui remportera cette prestigieuse récompense, au cœur d'une concurrence féroce entre plusieurs des plus grandes stars du football mondial.

Dans ce climat d'attente qui précède la cérémonie tant espérée dans la capitale britannique, Londres, Gerard Piqué, la légende du Barça et de l'ancienne sélection espagnole, a dévoilé ses choix personnels concernant les trois joueurs qu'il considère comme les principaux prétendants à la récompense cette année.

Piqué, qui a porté le maillot du Barça pendant de longues années et a remporté avec lui de nombreux titres majeurs, n'a pas donné la préférence à l'un des joueurs du club catalan dans sa liste, malgré la présence de Lamine Yamal et de Rodri parmi ses choix.

À propos de ses trois candidats favoris pour le Ballon d'Or, Piqué a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Daily Sport » : « Pour moi, les trois favoris sont Harry Kane, Lamine Yamal et Rodri. »

Le choix de Harry Kane offre à la star anglaise un nouvel élan moral dans la course à la récompense, après avoir livré une saison remarquable avec le Bayern Munich, tandis que Lamine Yamal apparaît comme l'un des noms les plus en vue à se disputer vigoureusement le trophée.

Quant à Rodri, lauréat du Ballon d'Or en 2024, il fait son retour dans la liste de Piqué, après avoir mené l'Espagne au titre de la Coupe du monde 2026.

Tous les regards se tournent vers la cérémonie du Ballon d'Or prévue à Londres le 26 octobre prochain, où sera dévoilé le lauréat de la récompense, qui succédera à Ousmane Dembélé, vainqueur l'an dernier.

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