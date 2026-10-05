Photo : Ronaldo ignore la crise de Jesus avec un large sourire

Cristiano Ronaldo n'a pas eu besoin de beaucoup de mots pour répondre à la polémique qui l'a entouré ces derniers jours, puisqu'il a choisi de faire de son retour aux entraînements d'Al-Nassr son premier message après la crise qui l'a opposé au Portugais Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe nationale.

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Ronaldo a repris les entraînements d'Al-Nassr ce lundi, apparaissant pour la première fois depuis son départ du rassemblement de la sélection portugaise, un large sourire aux lèvres, dans une scène qui reflète sa concentration sur la prochaine étape, ignorant les propos qui l'ont relié à la récente crise avec Jesus.

La période écoulée a été marquée par une vaste polémique autour de la relation entre Ronaldo et le sélectionneur de l'équipe portugaise, après que le capitaine du « Brésil de l'Europe » n'a pas pris part à la rencontre face à la Norvège, avant que les spéculations ne se multiplient quant à son avenir avec la sélection, le poussant à quitter le rassemblement du Portugal pour retourner dans son club.

Prochains matchs ALN Saudi Pro League 14:00 DIR

Ronaldo commence désormais à se concentrer sur sa mission avec Al-Nassr, qui se prépare à reprendre la compétition en Roshn Saudi League après la trêve internationale, l'équipe poursuivant ses préparatifs en vue de la prochaine rencontre qui l'opposera à Al-Diriyah.

Al-Nassr se prépare à affronter Al-Diriyah vendredi prochain en soirée, dans le cadre de la huitième journée du championnat de la Roshn Saudi League pour professionnels, un match au cours duquel l'équipe espère poursuivre ses résultats positifs, tandis que Ronaldo sera l'un des noms les plus en vue dont le public attend l'apparition après son retour aux entraînements.