Le Barça s'apprête à disputer le Clasico face au Real Madrid, au Camp Nou, le 25 octobre, lors de la dixième journée de Liga, avec un maillot différent.

Le quotidien « Mundo Deportivo » indique que Barcelone va une nouvelle fois associer football, musique et mode dans une nouvelle version de sa collaboration avec Spotify, sponsor du maillot du club catalan.

Le journal ajoute : « Cette fois, la vedette sera l'artiste américain Tyler, The Creator, dont la marque de vêtements, Golf Wang (Golf), apparaîtra sur le maillot que porteront les Blaugrana contre le Real Madrid.

Le maillot, qui pourra être acheté dans les boutiques officielles du club à partir de jeudi prochain, sera dévoilé à un prix débutant à 499,99 euros, selon le quotidien catalan.

Le journal précise que cette initiative apporte un élément nouveau par rapport aux précédentes collaborations entre Spotify et Barcelone, puisque le rôle de Tyler, The Creator, ne se limitera pas à apposer son empreinte sur le maillot du club : il dirigera également l'orientation créative de la campagne visuelle et sonore qui l'accompagnera.

Tyler, The Creator, est une figure majeure de la musique et de la culture américaine contemporaine. Son œuvre mêle des genres variés comme le hip-hop, le R&B, la soul et le funk, avec des sonorités expérimentales, et se distingue par une identité visuelle singulière. Parmi ses titres les plus célèbres figure « See You Again », qui a dépassé les 3 milliards d'écoutes sur Spotify.



