Photo : Lamine Yamal, un talent que le Maroc n'est pas près d'oublier

Lamine Yamal, la pépite de la Roja, continue de faire parler d’elle en marge des pelouses de la Coupe du monde 2026.

Depuis le début du tournoi, le jeune attaquant multiplie les symboles et les messages à chaque sortie, qu’il s’agisse de son célèbre bandeau ou d’autres accessoires personnels, attirant ainsi les projecteurs.

Critiqué en début de tournoi pour avoir arboré sur ses chaussures les drapeaux du Maroc et de la Guinée équatoriale – pays d’origine de ses parents – sans celui de l’Espagne, le jeune Barcelonais avait alors réagi en affichant le drapeau espagnol sur son bandeau durant la phase de groupes.

À l’aube des phases à élimination directe, le joueur du FC Barcelone a de nouveau modifié son message : il a retiré le drapeau espagnol et a arboré, face à l’Autriche, un bandeau sur lequel était inscrit « Ego Yamal », à côté du logo d’Adidas et de son propre blason, dans un geste interprété comme une réponse à ses détracteurs.

Selon la radio espagnole Cope, le jeune joueur a ainsi détourné en sa faveur le surnom « Ego Lamine » popularisé sur TikTok pour critiquer son caractère, transformant cette étiquette en un message personnel lors d’une rencontre où il a été désigné meilleur joueur.

En huitièmes de finale face au Portugal, la bande affichait un nouveau message : « Rocafonda », le nom du quartier de Mataró où il a grandi, tandis que le code postal « 08304 » apparaissait de l’autre côté, en hommage à sa ville natale.

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Yamal a toujours affiché sa fierté pour Rocafonda, l’un des quartiers les plus défavorisés de Catalogne. Il l’avait rappelé lors d’une interview accordée à l’émission 60 Minutes : « Comme beaucoup de quartiers défavorisés, Rocafonda est oublié… Nous nous battons pour bien vivre et en profiter ensemble. Nous savons d’où nous venons et nous en sommes fiers. »

Dernière référence au Maroc

Ces dernières heures, Lamine Yamal a réaffirmé son attachement à ses racines marocaines en publiant une story Instagram où apparaît un sac orné de symboles évocateurs.

Plusieurs emblèmes ornent cet accessoire : le drapeau espagnol, le drapeau marocain, un maillot du FC Barcelone et une maquette de la Coupe du monde. Un message clair : le joueur assume fièrement sa pluralité identitaire et n’oublie pas ses racines, comme le souligne le journal AS ce mercredi.

La maquette du trophée, bien visible, rappelle l’ambition du jeune joueur de soulever un jour la Coupe du monde, tandis que la Roja poursuit son parcours au Mondial 2026.

L’Espagne prépare son quart de finale contre la Belgique, tandis que le Maroc défiera la France.

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