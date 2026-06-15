Photo : Bellingham offre un cadeau spécial à une ancienne star du Real Madrid

Dans un geste élégant illustrant l’esprit de respect mutuel qui prévaut au Real Madrid, la star anglaise Jude Bellingham a adressé des adieux distingués à sa coéquipière écossaise Caroline Weir, fraîchement partie du club.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le milieudeterrainanglais a offert un présent spécial à la défenseure écossaise, accompagné d’un mot personnel chaleureux témoignant de l’estime qu’il porte à l’une des figures majeures de l’équipe féminine ces dernières années.

Dans sa dédicace, il a écrit : « À Caroline, ce fut un plaisir de te rencontrer... Je te souhaite tout le succès possible dans ta nouvelle aventure... Avec toute mon affection et mon admiration. »

Cette attention, rare et remarquée, a été saluée par les supporters ; elle témoigne de l’harmonie et du respect mutuel qui unissent les stars des deux sections du club madrilène.

Après quatre saisons intenses, Caroline Weir quitte le Real Madrid en ayant laissé une empreinte historique. L’internationale écossaise quitte le club en tant que meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe féminine (63 buts en 125 matchs officiels) et occupe également la première place du classement des passeuses décisives, s’inscrivant parmi les plus grandes joueuses à avoir porté le maillot blanc.

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Dans un communiqué officiel, le club a salué « son professionnalisme, son dévouement et son leadership », soulignant son rôle clé dans le développement de l’équipe féminine au cours des quatre dernières années.

Son départ clôt une ère majeure de l’équipe féminine du Real Madrid, tandis que les marques d’estime, à l’image du message de Bellingham, soulignent la place unique qu’elle occupait au sein du club, tant sur le plan sportif qu’humain.