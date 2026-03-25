PGA Tour 2026 : calendrier du PGA Tour et comment suivre les tournois

Les amateurs de golf aux États-Unis n’ont pas le temps de traîner : la 111e saison du PGA Tour va bientôt démarrer avec le Sony Open sous le soleil d’Hawaï. Suivre le calendrier et les résultats du PGA Tour est essentiel pour les passionnés de golf qui souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence, et chez GOAL, nous sommes là pour vous aider.

Le PGA Tour met en avant d'incroyables talents du golf tout au long de son calendrier très chargé, captant l'intérêt des fans de sport partout dans le monde. Pour les téléspectateurs britanniques qui souhaitent s'impliquer davantage dans cette série de tournois, l'utilisation d'un code bonus bet365 pourrait s'avérer avantageuse. Ce code donne accès à des promotions spéciales sur les paris, permettant aux fans de placer des paris stratégiques sur divers tournois, en s'adaptant efficacement aux cotes et à la dynamique des tournois en constante évolution.

Ces deux dernières années ont été dominées par Scottie Scheffler, qui a terminé la saison 2025 avec six victoires sur le PGA Tour, dont le Masters, le Players, le Tour Championship et quatre autres tournois phares. Il a également remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, couronnant ainsi une année exceptionnelle.

La saison sera globalement la même cette année, avec la phase principale de la coupe jusqu'aux playoffs, et se terminera par le Tour Championship en août. GOAL vous propose un aperçu complet de ce qui vous attend sur le circuit de golf le plus important et le plus prestigieux au monde au cours de l'année à venir, ainsi que des informations sur la manière de suivre et de regarder en streaming toute l'action.

Calendrier du PGA Tour 2026

Date Événement Vainqueur 15-18 janvier Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 22-25 janv. The American Express Scottie Scheffler 29 janvier - 1er février Farmers Insurance Open Justin Rose 5-8 février WM Phoenix Open Chris Gotterup 12-15 février AT&T Pebble Beach Pro-Am Collin Morikawa 19-22 février The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 26 février - 1er mars Cognizant Classical Nico Echsvarria 5-8 mars Arnold Palmer Invitational Akshay Bhatia 5-8 mars Open de Porto Rico Ricky Castillo 12-15 mars The Players Championship Cameron Young 19-22 mars Championnat Valspar Matt Fitzpatrick 26-29 mars Texas Children's Houston Open 2-5 mars Valero Texas Open 9-12 avril Tournoi des Masters 16-19 avril RBC Heritage 23-26 avril Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans 30 avril - 3 mai Championnat Cadillac 7-10 mai Truist Championship 7-10 mai ONEFlight Myrtle Beach Classic 14-17 mai Championnat PGA 21-14 mai La CJ Cup Byron Nelson 28 - 31 mai Charles Schwab Challenge 4-7 juin Le Memorial Tournament 11-14 juin Open du Canada RBC 18-21 juin US Open 25-28 juin Championnat Travelers 2-5 juillet John Deere Classic 9-12 juillet Open d'Écosse Genesis 9-12 juillet Championnat ISCO 16-19 juillet The Open 16-19 juillet Championnat Corales Puntacana 23-26 juillet 3M Open 30 juillet - 2 août Rocket Classic 6-9 août Championnat Wyndham 13-16 août FedEx St. Jude Championship 20-23 août Championnat BMW 27-30 août Tour Championship 24-27 septembre Coupe des présidents

Qui a remporté le plus grand nombre de tournois du PGA Tour ?

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Tiger Woods et Sam Snead sont à égalité en tête du palmarès historique du PGA Tour avec 82 victoires. Le Fidjien Vijay Singh est le joueur non américain le plus titré, avec 34 victoires sur le circuit. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, aujourd'hui âgé de 36 ans, est le plus jeune joueur en activité à avoir remporté plus de 25 victoires sur le circuit (26). La dernière de ces victoires remonte au Wells Fargo Championship en mai dernier.

🇺🇸 Comment regarder le PGA Tour aux États-Unis

Le PGA Tour sera à nouveau retransmis sur Golf Channel, NBC, ESPN et CBS aux États-Unis. La grande majorité des tournois sera couverte en direct par Golf Channel, bien qu'ESPN et CBS diffuseront le Masters et le championnat PGA, tandis que USA Network et NBC retransmettront l'US Open et l'Open Championship.

FuboTV est un excellent service de streaming qui vous permettra de suivre en direct toute la saison du PGA Tour. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, ainsi que des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo comprennent le forfait de base « Pro » (environ 85 $/mois), le forfait supérieur « Elite » (environ 95 $/mois), ainsi qu’un forfait« Latino » proposant des chaînes de sport et de divertissement en espagnol. Fubo offre un essai gratuit de 7 jours à tous ses nouveaux abonnés, quelle que soit la formule choisie.

🇬🇧 Comment regarder le PGA Tour au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, vous pourrez suivre tous les tournois du PGA Tour en direct et en exclusivité sur Sky Sports. Si vous êtes déjà abonné à Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports à tout moment en ligne ou via l'application My Sky. Les forfaits commencent à 20 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet aux téléspectateurs de suivre de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder des événements sportifs en direct où qu'ils soient. Elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

NOW TV propose diverses formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment le « Sports Day Membership », qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible Sports Month Membership » de NOW offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 29,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin du mois.

🛜 Regardez le PGA Tour où que vous soyez grâce à un VPN

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Si la couverture du PGA Tour n'est pas disponible dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN établit une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

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