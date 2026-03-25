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PGA Tour 2026 : calendrier du PGA Tour et comment suivre les tournois

Découvrez tous les temps forts du PGA Tour qui vous attendent.

Les amateurs de golf aux États-Unis n’ont pas le temps de traîner : la 111e saison du PGA Tour va bientôt démarrer avec le Sony Open sous le soleil d’Hawaï. Suivre le calendrier et les résultats du PGA Tour est essentiel pour les passionnés de golf qui souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence, et chez GOAL, nous sommes là pour vous aider. 

Le PGA Tour met en avant d'incroyables talents du golf tout au long de son calendrier très chargé, captant l'intérêt des fans de sport partout dans le monde. Pour les téléspectateurs britanniques qui souhaitent s'impliquer davantage dans cette série de tournois, l'utilisation d'un code bonus bet365 pourrait s'avérer avantageuse. Ce code donne accès à des promotions spéciales sur les paris, permettant aux fans de placer des paris stratégiques sur divers tournois, en s'adaptant efficacement aux cotes et à la dynamique des tournois en constante évolution.

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Ces deux dernières années ont été dominées par Scottie Scheffler, qui a terminé la saison 2025 avec six victoires sur le PGA Tour, dont le Masters, le Players, le Tour Championship et quatre autres tournois phares. Il a également remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, couronnant ainsi une année exceptionnelle. 

La saison sera globalement la même cette année, avec la phase principale de la coupe jusqu'aux playoffs, et se terminera par le Tour Championship en août. GOAL vous propose un aperçu complet de ce qui vous attend sur le circuit de golf le plus important et le plus prestigieux au monde au cours de l'année à venir, ainsi que des informations sur la manière de suivre et de regarder en streaming toute l'action.

Calendrier du PGA Tour 2026

DateÉvénementVainqueur
15-18 janvier Sony Open Hawaii Chris Gotteruo 
22-25 janv. The American ExpressScottie Scheffler 
29 janvier - 1er février Farmers Insurance Open Justin Rose
5-8 février WM Phoenix Open Chris Gotterup 
12-15 février AT&T Pebble Beach Pro-AmCollin Morikawa
19-22 février The Genesis Invitational Jacob Bridgeman 
26 février - 1er marsCognizant Classical Nico Echsvarria 
5-8 marsArnold Palmer InvitationalAkshay Bhatia 
5-8 marsOpen de Porto Rico Ricky Castillo 
12-15 mars The Players Championship Cameron Young 
19-22 marsChampionnat Valspar Matt Fitzpatrick
26-29 mars Texas Children's Houston Open  
2-5 mars Valero Texas Open  
9-12 avrilTournoi des Masters  
16-19 avrilRBC Heritage  
23-26 avrilZurich Classic de la Nouvelle-Orléans  
30 avril - 3 mai Championnat Cadillac  
7-10 maiTruist Championship  
7-10 maiONEFlight Myrtle Beach Classic 
14-17 mai Championnat PGA  
21-14 mai La CJ Cup Byron Nelson  
28 - 31 mai Charles Schwab Challenge  
4-7 juin Le Memorial Tournament  
11-14 juinOpen du Canada RBC  
18-21 juin US Open  
25-28 juinChampionnat Travelers  
2-5 juillet John Deere Classic  
9-12 juillet Open d'Écosse Genesis  
9-12 juillet Championnat ISCO  
16-19 juilletThe Open  
16-19 juilletChampionnat Corales Puntacana  
23-26 juillet3M Open  
30 juillet - 2 aoûtRocket Classic  
6-9 aoûtChampionnat Wyndham  
13-16 aoûtFedEx St. Jude Championship  
20-23 août Championnat BMW  
27-30 aoûtTour Championship  
24-27 septembreCoupe des présidents  

Qui a remporté le plus grand nombre de tournois du PGA Tour ?

Tiger Woods FedEx Cup Trophy 2027Getty Images

Tiger Woods et Sam Snead sont à égalité en tête du palmarès historique du PGA Tour avec 82 victoires. Le Fidjien Vijay Singh est le joueur non américain le plus titré, avec 34 victoires sur le circuit. Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, aujourd'hui âgé de 36 ans, est le plus jeune joueur en activité à avoir remporté plus de 25 victoires sur le circuit (26). La dernière de ces victoires remonte au Wells Fargo Championship en mai dernier.

🇺🇸 Comment regarder le PGA Tour aux États-Unis

Le PGA Tour sera à nouveau retransmis sur Golf Channel, NBC, ESPN et CBS aux États-Unis. La grande majorité des tournois sera couverte en direct par Golf Channel, bien qu'ESPN et CBS diffuseront le Masters et le championnat PGA, tandis que USA Network et NBC retransmettront l'US Open et l'Open Championship.

FuboTV est un excellent service de streaming qui vous permettra de suivre en direct toute la saison du PGA Tour. Fubo propose plusieurs formules d'abonnement, dont la nouvelle « Fubo Sports », qui coûte 45,99 $ le premier mois, puis 55,99 $par mois les mois suivants. Simplifié et axé sur le sport, il propose plus de 28 chaînes, dont Tennis Channel, ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, ainsi que des chaînes locales telles que ABC, CBS et Fox. Les autres formules Fubo comprennent le forfait de base « Pro » (environ 85 $/mois), le forfait supérieur « Elite » (environ 95 $/mois), ainsi qu’un forfait« Latino » proposant des chaînes de sport et de divertissement en espagnol. Fubo offre un essai gratuit de 7 jours à tous ses nouveaux abonnés, quelle que soit la formule choisie.

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🇬🇧 Comment regarder le PGA Tour au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, vous pourrez suivre tous les tournois du PGA Tour en direct et en exclusivité sur Sky Sports. Si vous êtes déjà abonné à Sky, vous pouvez ajouter Sky Sports à tout moment en ligne ou via l'application My Sky. Les forfaits commencent à 20 £ par mois avec Sky Stream. Sky Sports+ est inclus sans frais supplémentaires, ce qui permet aux téléspectateurs de suivre de nombreux autres événements en direct dans toute une gamme de sports. L'application Sky Sports permet aux abonnés de télécharger et de regarder des événements sportifs en direct où qu'ils soient. Elle est disponible sur iPhone, iPad et Android.

NOW TV propose diverses formules d'abonnement pour les passionnés de sport, notamment le « Sports Day Membership », qui donne accès aux 12 chaînes Sky Sports pendant 24 heures pour 14,99 £. L'abonnement « Fully Flexible Sports Month Membership » de NOW offre également un accès illimité à Sky Sports, mais sur une période de 30 jours. Il coûte 29,99 £ par mois et se renouvelle automatiquement sauf en cas de résiliation avant la fin du mois.

Regardez le PGA Golf sur Sky Sports au Royaume-Uni. Inscrivez-vous dès maintenant 

🛜 Regardez le PGA Tour où que vous soyez grâce à un VPN

PGA Golf Tour 2024 Phoenix Tyson AlexanderGetty Images

Si la couverture du PGA Tour n'est pas disponible dans votre région ou si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser un VPN pour suivre l'action où que vous soyez. Un VPN établit une connexion sécurisée qui vous permet de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos services de streaming préférés depuis n'importe où.

Nous vous recommandons ExpressVPN si vous ne savez pas quel VPN choisir, mais vous pouvez également consulter notre guide complet sur les VPN pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

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