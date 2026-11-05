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PFK Levski Sofia – Bialystok : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 12:45 Vasil Levski

Le match entre le PFK Levski Sofia et Bialystok débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

PFK Levski Sofia – Bialystok : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les faits marquants de la semaine : qu’ont fait le PFK Levski Sofia et Bialystok ?

Le Levski Sofia aborde ce match avec un bilan solide : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Le Levski s’est récemment imposé 1-0 sur le terrain du FK Dunav Ruse, après un nul 1-1 contre l’Arda Kardzhali. Sa victoire 2-1 face au Viktoria Plzen en Ligue Europa est particulièrement notable. Sur ces cinq matches, le Levski a inscrit sept buts et en a encaissé cinq.

Bialystok affiche de bonnes performances en Ekstraklasa, mais connaît une forme irrégulière en Ligue Europa. Ses cinq derniers matches se sont soldés par trois victoires et deux défaites, dont un impressionnant succès 6-0 en coupe face au Lechia Gdansk. En Ligue Europa, Bialystok a toutefois subi une nette défaite 3-0 contre le RSC Anderlecht. Sur cette période, l’équipe a marqué onze buts, mais en a également encaissé quatre.

PFK Levski Sofia – Bialystok : compositions d’équipe

PFK Levski Sofia – Bialystok : forme récente

PFK Levski Sofia – Bialystok : bilan des confrontations directes

PFK Levski Sofia – Bialystok : les classements