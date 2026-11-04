Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Europa
team-logoLevski
Vasil Levski
team-logoJagiellonia Bialystok
Regardez ici ! CANAL+ Live
GOAL-e
Avec le concours de

PFK Levski Sofia - Bialystok en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Levski vs Jagiellonia Bialystok
Levski
Jagiellonia Bialystok
Ligue Europa

En Ligue Europa, le PFK Levski Sofia affronte Bialystok. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceCANAL+ Live
SuisseBlue Sport
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous au service du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

PFK Levski Sofia - Bialystok : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Europa - Journée 4
Vasil Levski

Le match entre le PFK Levski Sofia et Bialystok débutera le 5 novembre 2026 à 18 h 45.

PFK Levski Sofia - Bialystok en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé au PFK Levski Sofia et à Bialystok ?

Le Levski Sofia aborde ce match avec un bilan solide : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Le Levski s’est récemment imposé 1-0 sur la pelouse du FK Dunav Ruse, après un match nul 1-1 contre l’Arda Kardzhali. Sa victoire 2-1 face au Viktoria Plzen en Ligue Europa a été particulièrement remarquable. Sur ces cinq matchs, le Levski a inscrit sept buts et en a encaissé cinq.

Bialystok affiche une bonne forme en Ekstraklasa, mais connaît des résultats irréguliers en Ligue Europa. Ses cinq derniers matchs se sont soldés par trois victoires et deux défaites, dont un impressionnant succès 6-0 en Coupe face au Lechia Gdańsk. En Ligue Europa, Bialystok a toutefois subi une nette défaite 3-0 contre le RSC Anderlecht. Sur cette période, Bialystok a marqué onze buts, mais en a également encaissé quatre.

LES

LES - Forme

NEC
N1-1
SPP
V0-2
VPL
V1-2
ARD
N1-1
DUR
V0-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
JAG

JAG - Forme

ZAG
D1-0
AND
D0-3
PLO
V1-0
LGD
V0-6
WKR
V1-3
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

PFK Levski Sofia - Bialystok : compositions d’équipe

Levski vs Jagiellonia Bialystok Équipes probables

Entraineur

  • J. Velazquez

PFK Levski Sofia - Bialystok : forme actuelle

LES

LES - Forme

NEC
N1-1
SPP
V0-2
VPL
V1-2
ARD
N1-1
DUR
V0-1
But marqué (encaissé)
7/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
JAG

JAG - Forme

ZAG
D1-0
AND
D0-3
PLO
V1-0
LGD
V0-6
WKR
V1-3
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

PFK Levski Sofia - Bialystok : bilan des confrontations directes

PFK Levski Sofia - Bialystok : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google