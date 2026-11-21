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Peter Bosz s’est montré critique envers Ruben van Bommel après le match, alors même que le PSV avait largement dominé NEC samedi après-midi (victoire 1-4).

Le PSV a rapidement ouvert le score grâce à une frappe puissante de Filip Kostic. Le défenseur serbe a marqué de l’extérieur de la surface, avec l’aide de l’intérieur du poteau : 0-1.

Peu après, une main supposée de Deveron Fonville a valu un penalty au PSV. Ivan Perisic n’a pas tremblé et a donné aux joueurs d’Eindhoven une avance de 0-2.

Juste avant la pause, le PSV a porté son avance à trois buts. Ahmetcan Kaplan a dévié par erreur de la tête un centre de Van Bommel dans le but de son propre gardien : 0-3.

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En seconde période, le PSV a quelque peu levé le pied. NEC a davantage poussé, offrant plus d’espaces aux visiteurs. Van Bommel en a profité pour inscrire le 0-4 sur une transition offensive.

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Malgré son but et l’erreur qu’il a provoquée chez Kaplan, Bosz n’était pas satisfait de la prestation de son joueur en conférence de presse après le match.

« Je pense qu’il peut faire beaucoup plus avec sa vitesse. Quand on est tellement plus rapide que son adversaire, on peut en tirer encore davantage », a estimé Bosz.

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L’entraîneur, qui fêtait son anniversaire, a poursuivi : « Ses coéquipiers doivent le chercher plus souvent, mais lui aussi doit mieux reconnaître les situations dans lesquelles il pourrait se montrer dangereux. »

« Il est tellement bon. Pour l’instant, il déborde peut-être deux ou trois fois par match, mais il faut vraiment qu’il le fasse douze ou treize fois. Il doit exploiter tout son potentiel », a conclu Bosz.