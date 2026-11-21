Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le PSV reprend la Vriendenloterij Eredivisie samedi avec un déplacement sur la pelouse du NEC. Sergiño Dest est rétabli à temps pour le choc à Nimègue. La rencontre au De Goffert débutera à 16 h 30 et sera diffusée en direct sur ESPN 2.

Peter Bosz devra en tout cas se passer samedi après-midi de quatre joueurs blessés de longue date : Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa et Alassane Pléa.

Matej Kovar gardera le but du PSV. Dest a quitté la sélection des États-Unis la semaine dernière en raison d’une blessure, mais Bosz le titularise tout de même contre le NEC, malgré le choc face au Real Madrid prévu en milieu de semaine prochaine.

Pas de surprise non plus dans la défense du PSV. Lutsharel Geertrudia et Armando Obispo formeront la charnière centrale, tandis que Filip Kostic débutera sur le côté gauche.

Publicité Publicité

Des visages familiers également au milieu de terrain du club d’Eindhoven. Mauro Júnior et Kodai Sano seront chargés d’assurer l’équilibre. Guus Til sera le joueur le plus avancé de cette ligne.

Related Topics

Devant, Ivan Perisic devra alimenter l’attaquant Sven Mijnans depuis le côté droit. Ruben van Bommel évoluera sur le côté gauche au De Goffert. Ricardo Pepi débutera samedi sur le banc.

Le PSV a abordé la trêve internationale après une victoire 5-2 contre le SC Cambuur. L’équipe de Bosz occupe ainsi la tête de l’Eredivisie, même si Feyenoord et l’Ajax la talonnent.

Publicité

Composition du PSV : Kovar ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro, Sano, Til ; Perisic, Mijnans, Van Bommel.