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Peter Bosz refuse de parler ouvertement de Kevin De Bruyne. Le milieu de Naples est fortement lié au PSV et aurait même déjà trouvé un accord de principe avec le club d’Eindhoven.

Le PSV ne veut pas payer sept ou huit millions d’euros pour De Bruyne. Le club ne renonce toutefois pas à le recruter. Il soumettra une nouvelle offre au club italien vendredi.

Vendredi, lors de la conférence de presse précédant le match contre NEC, Bosz évoque brièvement les négociations autour du transfert. « J’ai beaucoup de responsabilités au PSV, mais heureusement, celle-ci n’en fait pas partie. Earnest (Stewart, directeur technique, NDLR, s’occupera de ce genre de choses. Bien sûr, j’en parle avec lui, mais cela reste entre lui et moi », rapporte Nu.nl

« De Bruyne est un joueur de Naples. Tant que c’est le cas, je ne dois pas parler de lui. Je ne veux pas parler des joueurs d’autres clubs. Je trouve cela irrespectueux. À l’inverse, je n’aimerais pas non plus que des entraîneurs parlent des joueurs du PSV », souligne l’entraîneur originaire d’Apeldoorn.

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Selon Bosz, les joueurs du PSV ne pensent pas beaucoup à l’éventuelle arrivée de De Bruyne. « C’est évidemment un très grand nom, mais à chaque mercato, on en parle énormément. En général, je suis au courant de certaines choses, mais certainement pas de tout. »

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Sven Mijnans aimerait, lui, jouer aux côtés de De Bruyne. « Avec Messi, c’est le joueur que j’ai toujours regardé. C’est évidemment un joueur fantastique. On pourrait dire que c’est un modèle », a-t-il déclaré sur ESPN.

Mijnans estime que De Bruyne est un joueur aux multiples facettes. « Il prend énormément de risques dans ses passes. Quand il faut jouer simple, il joue simple, mais il a énormément de qualités. Avec lui, il y a toujours deux, trois, quatre ou cinq passes qui vous font penser : ouah, il se passe quelque chose. Il a de l’audace. »

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De Bruyne (35 ans) est sous contrat avec Naples jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Transfermarkt estime la valeur actuelle du Belge à huit millions d’euros.