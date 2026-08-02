Les compositions du PSV et de l’AZ pour le Johan Cruijff Schaal sont connues. Du côté des Eindhovenois, c’est surtout la titularisation d’Amir Bouhamdi (18 ans), après sa solide préparation, qui retient l’attention. Côté Alkmaarders, qui se présentent avec cinq défenseurs, Kees Smit, Troy Parrott et Calvin Stengs débutent sur le banc. Le match au Philips Stadion commence à 18 heures.

Matej Kovár gardera les buts du PSV, dont la défense sera composée de Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski et Noah Fernández.

Au milieu de terrain, Mauro Júnior devra assurer l’équilibre. Joey Veerman et surtout Sven Mijnans se concentreront davantage sur l’aspect offensif.

En attaque, Bouhamdi est donc préféré à Ruben van Bommel, qui est relancé progressivement après sa grave blessure au genou. Guus Til sera en pointe, Dennis Man débutera à gauche.

Les mondialistes Ricardo Pepi, Paul Wanner et Ivan Perisic figurent dans le groupe, mais débutent sur le banc. Sergiño Dest fera son retour lundi, tandis que Couhaib Driouech est absent en raison d’une légère blessure.

À l’AZ, Smit débute sur le banc. Le Nord-Hollandais revient tout juste de blessure. Mexx Meerdink est préféré à Parrott à la pointe de l’attaque, ce dernier devant vraisemblablement encore réaliser un transfert.

Dans l’axe de la défense, Wouter Goes, Lewin Schouten et Billy Van Duijl devront garder la porte fermée. Mateo Chávez et Elijah Dijkstra occuperont les rôles de pistons.

Composition du PSV : Kovár ; Sildillia, Flamingo, Yarek, Fernández ; Mauro, Mijnans, Veerman ; Man, Til, Bouhamdi.

Composition de l’AZ : De Busser ; Dijkstra, Schouten, Goes, Van Duijl, Chávez ; Kwakman, Koopmeiners ; Patati, Meerdink, Daal.