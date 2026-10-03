Peter Bosz : « Je suis très touché par son sort. C’est très triste ce qui lui est arrivé »

Peter Bosz a de la peine pour Alassane Pléa, comme il l’a confié dans un entretien avec l’Eindhovens Dagblad. L’attaquant français doit de nouveau être opéré après une année entière marquée par les blessures et sera encore absent au moins trois mois.

Pléa a été recruté à l’été 2025 pour trois millions d’euros en provenance du Borussia Mönchengladbach. Mais lors de son premier match avec le PSV, tout a immédiatement mal tourné.

Après un tacle d’un défenseur du FC Twente, il s’est rompu les ligaments croisés et est resté allongé sur la pelouse en proie à de vives douleurs. Pléa n’a plus rejoué de toute la saison.

Lors de la préparation de la saison actuelle, l’attaquant de 34 ans a retrouvé un peu de temps de jeu, mais à l’entraînement en août, le sort s’est de nouveau acharné.

« Il était allongé par terre. C’était une vision terrible, au regard de l’année qu’il a traversée », avait alors déclaré Bosz.

« Après coup, on est soulagé que ce ne soit pas son genou, mais une autre blessure grave, mais nous étions tous anéantis. Nous n’avions même plus envie de poursuivre l’entraînement. »

En août, il semblait que Pléa ferait son retour en octobre. La semaine dernière, Rik Elfrink a toutefois annoncé qu’il ne pourrait rejouer qu’en 2027, car il doit de nouveau passer sur la table d’opération.

« Son sort me touche beaucoup. C’est très triste ce qui lui est arrivé et le fait qu’il doive à nouveau rester longtemps sur la touche », a réagi Peter Bosz auprès de l’Eindhovens Dagblad.