Peter Bosz frappe fort à Eindhoven et modifie son onze de départ à pas moins de cinq postes

Peter Bosz a largement remanié sa composition pour le duel face à Fortuna Sittard. L’entraîneur du PSV apporte pas moins de cinq changements à son onze de départ. Le PSV et Fortuna Sittard donneront le coup d’envoi samedi soir à 20 h 00. Le match sera diffusé sur ESPN 1.

Matej Kovár sera comme d’habitude dans les buts du PSV. En défense, Bosz procède à de nombreux changements par rapport au duel pour le Johan Cruijff Schaal.

Kiliann Sildillia et Yarek Gasiorowski perdent leur place de titulaire. Mauro Júnior glisse ainsi au poste d’arrière droit, tandis que Noah Fernandez est maintenu au poste d’arrière gauche. Ryan Flamingo formera la charnière centrale avec Armando Obispo.

Le suspendu Joey Veerman est remplacé par Paul Wanner. Sven Mijnans est lui maintenu. Guus Til débute également au milieu de terrain, au lieu d’évoluer en pointe. Devant, Ruben van Bommel fait son retour comme ailier gauche. Ricardo Pepi débute en pointe et Ivan Perisic comme ailier droit. Dennis Man et Amir Bouhamdi commenceront donc aussi sur le banc.

Le PSV espère devenir champion des Pays-Bas pour la quatrième fois consécutive cette saison. Ces dernières semaines, le club d’Eindhoven n’a toutefois pas affiché sa meilleure forme.

Ainsi, le PSV a perdu le match amical contre Villarreal sur le score de 1-3. La semaine dernière, le PSV a également lourdement chuté à domicile dans la lutte pour le Johan Cruijff Schaal face à l’AZ : 0-4.

Fortuna entame entre-temps déjà sa neuvième saison consécutive au plus haut niveau. La saison dernière, le club limbourgeois a terminé à la onzième place.

Composition du PSV : Kovár ; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Fernandez ; Wanner, Til, Mijnans ; Perisic, Pepi, Van Bommel.

Composition de Fortuna Sittard : Branderhorst ; Wylin, Pinto, Van Ottele, Hubner, Dahlhaus ; Oukili, Ihattaren, Brittijn ; Zeefuik, Romeny.