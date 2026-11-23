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Sjoerd Mossou ne croit pas que Peter Bosz ait manqué le but de Filip Kostic lors de NEC - PSV (1-4). L'entraîneur vainqueur a fait cette déclaration surprenante peu après la victoire à quatre buts de son équipe à Nimègue.

Interrogé sur le premier but de Kostic sous le maillot du PSV, Bosz n'a pas su répondre dans un premier temps. « Il a marqué aujourd'hui ? », réplique l'entraîneur en riant.

De quoi laisser le journaliste perplexe. « Vous n'en avez aucune idée ? », demande-t-il, surpris. « Non, je ne sais vraiment pas », répond Bosz. « Ça paraît assez bizarre, hein ? »

« C'est quand même une comédie », soupire Mossou, stupéfait, lundi dans Voetbalpraat. « Pourquoi fait-il ça ? Pourquoi se donne-t-il en spectacle ? C'est pour se rendre intéressant. »

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« Il savait quand même que Kostic avait marqué, non ? », lance le présentateur Milan van Dongen. « Bien sûr. Mais c'est n'importe quoi », renchérit Mossou.

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« C'est comme s'il disait : moi, je m'occupe de tout autre chose. Vous, simples mortels, vous vous intéressez à l'identité des buteurs. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Je m'occupe de la couverture défensive », poursuit Mossou, qui ne comprend pas du tout les propos de l'entraîneur du PSV après le déplacement sur le terrain du NEC.

« Dans chaque interview avant ou après un match, Bosz a l'air d'être dans une salle d'attente, sur le point de subir une intervention quelconque. C'est l'air qu'il a. Il préférerait ne pas être là », s'étonne également Martijn Krabbendam, journaliste qui suit le Feyenoord, à propos de l'entraîneur du club d'Eindhoven.

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Mossou n'a pas que des critiques à adresser à Bosz. « Il donne de très longues conférences de presse. Elles durent parfois trois quarts d'heure. On ne peut pas dire qu'il évite la presse. Il donne des réponses de fond. »

« Mais parfois, il veut jouer un rôle, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas ce que c'est », dit Mossou, qui tente d'expliquer pourquoi Bosz évoque parfois des choses surprenantes en interview.