Peter Bosz s’en est pris à ESPN lors de la conférence de presse précédant le match entre le PSV et le Club Bruges. L’entraîneur du club d’Eindhoven n’a pas apprécié la manière dont la chaîne a présenté les propos de Noah Fernandez.

ESPN a publié lundi soir un extrait de l’interview accordée par Fernandez après le match de Keuken Kampioen Divisie entre Jong PSV et le NAC Breda.

Dans cette vidéo, visiblement montée, Fernandez déclarait : « Ces derniers mois ont été difficiles. Après le match contre l’Ajax à la Johan Cruyff Arena, tout s’est très vite dégradé, mais cela fait partie du jeu. »

« Je pense que, ces dernières semaines, je n’ai pas eu l’occasion de le montrer à nouveau. Maintenant, c’est à moi de montrer ici que j’ai bien ma place », concluait Fernandez dans la vidéo.

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Bosz n’a pas apprécié le travail d’ESPN, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « C’est lié à ESPN. Quand on regarde l’intégralité de l’interview, il dit des choses très différentes de celles que montre cette courte vidéo. »

« Quand on regarde l’interview en entier, on voit qu’il a surtout parlé de lui-même. Il espère avoir une nouvelle chance, mais c’est très différent de ce qui a été diffusé. »

« C’est le danger de vouloir aller vite pour obtenir des clics et des octets. On veut que tout soit spectaculaire. Tout pour les clics, aujourd’hui. C’est embêtant, car quand on voit l’interview en entier, il s’est exprimé de manière tout à fait correcte », a conclu Bosz.