Peter Bosz confirme : la recrue à plusieurs millions du PSV recule dans la hiérarchie

L’entraîneur du PSV Peter Bosz laisse Ivan Perisic au repos vendredi soir contre le SC Heerenveen et a choisi de ne pas faire remplacer le Croate par Dennis Man, mais par Esmir Bajraktarevic. Bosz confirme face aux caméras d’ESPN que le Bosnien est désormais passé devant le Roumain dans la hiérarchie.

« Parce que j’ai trouvé qu’il avait très bien fait les choses avant la trêve internationale », répond Bosz à la question de savoir pourquoi Bajraktarevic est préféré au poste d’ailier droit.

« Il a déjà dû remplacer Ivan à cet endroit une fois auparavant, au moment où Dennis était blessé, et il l’a très bien fait. Donc je pense aussi que je dois le récompenser », raconte Bosz, qui confirme ensuite que Man a reculé dans la hiérarchie.

Man était meilleur la saison passée que cette saison, affirme le reporter d’ESPN Milan van Dongen. « Cela a aussi à voir avec le fait que j’ai commencé à faire jouer Ivan de ce côté, il a aussi été blessé pendant un moment... », répond Bosz.

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« Mais Dennis est vraiment un très bon joueur. Il reviendra vraiment et il aura encore suffisamment de minutes », conclut le technicien. Man est arrivé à l’été 2025 en provenance de Parme pour un peu moins de dix millions d’euros.

L’analyste Kenneth Perez pense que Paul Wanner, actuellement blessé lui aussi, a également perdu sa place de titulaire, ce qui a tout à voir avec le développement fulgurant de Noah Fernández. « C’est un joueur agréable à voir », estime Perez au sujet du talentueux Belge de 18 ans.

« Cela se fait avec des hauts et des bas. Une fois, il joue vraiment très bien ; une autre, il laisse partir son homme, perd le ballon et tout ce genre de choses. Mais c’est évidemment aussi un signe qu’il est préféré à Wanner. »

« Ils ont payé quinze millions pour lui, et il (Fernández, ndlr) était déjà préféré alors que Wanner n’était pas blessé. Quand même un joueur arrivé du Bayern, en qui ils avaient eu confiance », conclut Perez.



