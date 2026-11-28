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La composition du PSV pour son match de VriendenLoterij Eredivisie contre Go Ahead Eagles est connue. Par rapport à la lourde défaite 5-1 face au Real Madrid en Ligue des champions, l'entraîneur Peter Bosz procède à trois changements dans son onze de départ : Ricardo Pepi figure notamment parmi les titulaires. Le coup d'envoi au Philips Stadion sera donné à 18 h 45 et la rencontre sera diffusée en direct sur ESPN 2.

Le PSV a vécu une soirée particulièrement frustrante à Madrid, où le club d'Eindhoven menait encore à la pause. La seconde période a toutefois tourné au cauchemar pour l'équipe de Bosz, qui a malgré tout tiré de la confiance de sa prestation dans la capitale espagnole.

« Nous avons fait beaucoup de bonnes choses dans de nombreuses situations, a déclaré Bosz vendredi après-midi en conférence de presse. Cela nous donne confiance dans notre capacité à rivaliser à ce niveau, même à l'extérieur. Mais nous devons être capables de le faire pendant 90 minutes. »

Dans les buts, Bosz maintient sa confiance à Matěj Kovár, mais apporte un changement dans l'axe de la défense. Yarek Gasiorowski débute à la place d'Armando Obispo. Lutsharel Geertruida, Filip Kostic et Sergiño Dest sont de nouveau titulaires.

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La défense du PSV va se mesurer à Søren Tengstedt, l'un des joueurs en vue de Go Ahead, qui compte déjà neuf buts et deux passes décisives en treize matches d'Eredivisie cette saison.

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Au milieu de terrain, Bosz doit toujours se passer de son capitaine Mauro Júnior. Titulaire contre le Real Madrid, Paul Wanner aura de nouveau l'occasion de faire ses preuves face au club de Deventer.

Sven Mijnans recule d'un cran et compose le milieu de terrain du PSV avec Kodai Sano et Wanner. Guus Til débute sur le banc.

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Le repositionnement de Mijnans a également des conséquences sur l'attaque du club d'Eindhoven. Ricardo Pepi est titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure au PSV, tandis que Ruben van Bommel conserve sa place sur l'aile gauche.

À droite, Esmir Bajraktarevic débute à la place d'Ivan Perisic, contraint de sortir à la mi-temps à Madrid. « Il a passé des examens et, heureusement, il n'y a rien de grave. Nous en sommes heureux. Mais il reste à voir si cela suffira pour demain », a déclaré Bosz vendredi à propos du Croate. On sait désormais que Perisic ne figure pas dans le groupe.

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Une victoire contre Go Ahead permettrait en outre au PSV de faire une bonne opération dans la perspective du Klassieker de dimanche, mais Bosz n'a pas voulu s'y attarder en conférence de presse. « Nous devons être performants et gagner. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera utile de regarder ce que font nos rivaux, et ce sera un plaisir à suivre. »

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic ; Sano, Mijnans, Wanner ; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.