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Mauro Junior ne jouera plus pour le PSV cette année civile, a confirmé Peter Bosz lors de la conférence de presse précédant le match contre le Real Madrid.

Le week-end dernier, le PSV s'est imposé sans difficulté sur la pelouse du NEC. Les joueurs de Bosz ont largement dominé leur adversaire, 1-4.

La victoire n'a toutefois pas dissipé toutes les inquiétudes. Dès la première période, le capitaine Mauro Junior a dû quitter le terrain.

Bosz a désormais donné des précisions sur la blessure du milieu défensif : il souffre d'une blessure à l'aine et ne rejouera pas cette année civile.

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Le Brésilien manquera donc les rencontres du PSV contre le Real Madrid, Go Ahead Eagles, l'AZ, l'Atlético de Madrid, Telstar, Vitesse et le PEC Zwolle.

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Juste après la trêve hivernale, le PSV affrontera Feyenoord à Rotterdam. Reste à savoir s'il pourra jouer ce match.

La blessure de Mauro oblige Bosz à trouver une solution au milieu de terrain. L'entraîneur expérimenté pourrait choisir de lancer Noah Fernandez, 18 ans, dans le grand bain.

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Ryan Flamingo peut également jouer au poste de numéro 6. Le défenseur y a souvent évolué au FC Utrecht et à Vitesse.

Bosz peut aussi compter à nouveau sur Paul Wanner. L'Autrichien a souvent joué juste devant la défense en début de saison et constitue donc lui aussi une option.

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Après la trêve hivernale, Jerdy Schouten reviendra également de l'infirmerie, après avoir subi une blessure au ligament croisé en juin.