Personne ne peut écarter Rodri : Flick trouve une solution pour éteindre une bataille attendue au Barça

Le retour de Frenkie de Jong sur les terrains approche, mais récupérer sa place de titulaire au Barça ne sera pas une promenade de santé : il s'agit plutôt d'une véritable bataille, peut-être la plus difficile de sa carrière avec les Blaugrana, compte tenu des profonds changements survenus au milieu de terrain de l'équipe pendant son absence.

C'est en substance le sérieux avertissement adressé par l'ancien international néerlandais Khalid Boulahrouz à son compatriote Frenkie de Jong, estimant que le chemin vers le onze de départ est devenu plus compliqué que jamais.

Dans une analyse remarquée sur la chaîne « Ziggo Sport », reprise par le journal « Sport », Boulahrouz a affirmé que l'arrivée de Rodri a totalement changé la donne au milieu de terrain du Barça, et que le Néerlandais fera face à une concurrence bien plus rude qu'avant sa blessure.

L'ancien défenseur de Chelsea et du Séville FC a souligné que Rodri est devenu un joueur indispensable dans le système de l'entraîneur Hansi Flick : « Tant que Rodri est là, je pense que ce poste restera le sien. C'est un titulaire indiscutable, et il est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Il excelle dans l'interception, dans le jeu offensif, et il a un impact immédiat. C'est l'option idéale à ce poste. »

Boulahrouz a expliqué qu'avec Rodri comme point d'ancrage fixe devant la défense, et des postes offensifs généralement réservés à Dani Olmo ou Fermin Lopez, Frenkie devra se battre directement avec Pedri pour la place restante au milieu de terrain.

Il a ajouté en riant : « Ce sera une vraie concurrence entre Pedri et Frenkie. Ce sont tous les deux des joueurs formidables. Personnellement, j'aime regarder Frenkie jouer. Cela dit, ce sont deux types de joueurs différents. »

Il a détaillé la différence entre les deux stars : « Pedri cherche davantage à trouver les attaquants. C'est le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Frenkie, lui, est un meneur de jeu, le premier joueur que l'équipe cherche quand il faut construire depuis l'arrière. C'est généralement le premier point de passage. C'est un joueur important pour l'équipe, avec ou sans ballon. »

Malgré cette concurrence féroce, Boulahrouz n'a pas exclu une solution permettant à l'entraîneur allemand d'aligner les trois milieux ensemble, concluant : « Je pense qu'ils peuvent aussi très bien jouer à trois. »

La solution consiste donc à ne pas opposer Pedri et De Jong, mais à faire évoluer le trio ensemble dans un même dispositif cohérent, où Rodri serait le pilier intouchable comme point d'ancrage devant la défense, tandis que les deux autres stars se complèteraient dans leurs rôles. Cette solution transformerait la lutte individuelle pour une seule place en un triangle d'or réunissant le meilleur récupérateur du monde, le premier meneur de jeu et le relais le plus dangereux vers l'attaque.

Frenkie, lié au Barça par un contrat jusqu'en 2029, se trouve dans les dernières étapes de sa récupération après la blessure au genou subie lors de la Coupe du monde. Son plus grand défi consiste désormais à convaincre Flick qu'il mérite de retrouver sa place dans un milieu de terrain qui compte également Marc Bernal et Gavi, alors que des rapports ont fait état d'un entraîneur qui envisage sérieusement de l'utiliser comme défenseur central.



