Le flou entoure toujours l'avenir de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim au sein du Barça, au moment où l'entraîneur brésilien Juliano Belletti a arrêté ses premiers choix au poste d'avant-centre pour l'équipe réserve.

Le Barça Atlètic mène sa préparation pour la nouvelle saison depuis plus de trois semaines sous la houlette de Belletti, qui s'attache à intégrer les nouveaux éléments, qu'il s'agisse des recrues ou des joueurs promus de l'équipe des moins de 19 ans.

Dans ce cadre, Belletti a donné leur chance à trois attaquants au poste de numéro 9 lors des deux matchs amicaux face à Tuna et Gérone B, à savoir Ignasi Cuerr (22 ans), Óscar Gistau (18 ans) et Noho Fofana (18 ans).

Lors du premier match, Belletti a aligné Cuerr en première période et Fofana en seconde. Cuerr, arrivé de L'Hospitalet, est une recrue prometteuse après avoir inscrit 20 buts la saison dernière en quatrième division et signé un contrat de deux ans, tandis que Fofana a prolongé son contrat jusqu'en 2030 après ses apparitions avec la réserve la saison passée.

Le troisième choix est Óscar Gistau, un attaquant en qui le club place sa confiance sur le long terme et qui a transformé un penalty face à Gérone B. Gistau avait entamé la saison dernière avec le Barça Atlètic avant d'être freiné par les blessures, terminant l'année avec l'équipe des jeunes en retrouvant son sens du but ; il devrait être l'une des armes majeures de l'équipe cette saison.

La situation de Hamza Abdelkarim

Le quatrième nom, et le plus en vue de la liste des attaquants de la réserve, reste l'Égyptien Hamza Abdelkarim (18 ans). Bien qu'il ait initialement rejoint les rangs du Barça Atlètic pour les renforcer, il a débuté son parcours avec l'équipe des jeunes et, après ses prestations remarquées lors de la Coupe du monde des jeunes, il a été promu pour participer à la préparation de l'équipe première.

Selon des sources au sein du Barça, rapportées par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Hamza continue de s'entraîner avec l'équipe première sous le regard de l'entraîneur Hansi Flick, qui l'a déjà vu marquer des buts. La décision finale n'a pas encore été tranchée, qu'il s'agisse de rester avec l'équipe première ou de revenir mener l'attaque du Barça Atlètic.

Belletti sera contraint de reconstruire entièrement sa ligne offensive cette saison, après le départ de ses buteurs de la saison passée, Joaquín Delgado, de retour de son prêt à Oviedo, et Víctor Barberà, qui a rejoint Valladolid.