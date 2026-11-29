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Kenneth Perez a été consterné dimanche après-midi par la prestation de Nacho Ferri lors du Klassieker. L’attaquant espagnol du Feyenoord a laissé passer plusieurs occasions face à l’Ajax (1-1) et a également manqué un penalty. Dans l’émission Dit was het Weekend sur ESPN, Perez s’en prend durement à l’avant-centre du club de Rotterdam.

À De Kuip, le Feyenoord s’est retrouvé mené après seulement quatre minutes sur un superbe but de Julian Brandt. Quatre minutes plus tard, Luciano Valente a toutefois profité d’une erreur de l’Allemand, permettant à l’équipe de Rotterdam de prendre progressivement le contrôle du match.

L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a eu suffisamment d’occasions en seconde période pour faire basculer la rencontre en sa faveur. À la 52e minute, Ferri a envoyé une frappe mal maîtrisée à côté alors qu’il se trouvait en bonne position. Un quart d’heure plus tard, il a eu une nouvelle occasion idéale de donner l’avantage au Feyenoord, cette fois sur penalty.

L’Espagnol s’est chargé du penalty après que Charles Vanhoutte a été légèrement touché par Lucas Rosa dans la surface. Ferri a toutefois si mal frappé que Maarten Paes a pu repousser le ballon. L’attaquant n’a pas non plus réussi à marquer sur le rebond.

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Sur le plateau d’ESPN, la discussion porte sur le peu de possibilités dont dispose Van Bronckhorst pour donner un nouvel élan à son équipe grâce aux remplacements. Perez estime toutefois que n’importe quel autre attaquant aurait fait au moins aussi bien que Ferri dimanche. « Peu importe qui tu aurais fait entrer en attaque, il aurait eu à peu près le même niveau que Ferri. Bon sang... ! »

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Le présentateur Wouter Bouwman demande alors à Perez s’il parle du niveau général de l’attaquant du Feyenoord. « Le niveau général de Ferri a été catastrophique aujourd’hui », insiste l’analyste danois. « On peut rater un penalty, mais on n’est pas obligé de le frapper avec ses crampons, comme un amateur. Surtout, il était tout simplement absent. »

Perez rejette aussi catégoriquement l’idée qu’un coéquipier de Ferri aurait dû prendre la responsabilité de tirer le penalty. « J’entends des âneries selon lesquelles, quand on a des personnalités dans l’équipe, il faut lui retirer le penalty. Quelles âneries ! »

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L’ancien footballeur imagine ensuite une situation hypothétique avec Kees Kwakman, présent à ses côtés sur le plateau. « Imaginons : Kees est numéro un sur la liste et il ne fait pas un très bon match. Je ne vais quand même pas aller le voir pour lui demander : Kees, tu es bien sûr de toi ? »

Selon Perez, Ferri aurait tout au plus pu décider lui-même de laisser le penalty à un coéquipier. En revoyant les images, l’analyste fait ensuite une comparaison avec le golf. « C’est un shank », dit Perez, faisant référence à une balle complètement mal frappée. « Ça a vraiment l’air super amateur, non ? »

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Au-delà de la prestation de Ferri, Perez estime que le Feyenoord a trop peu tiré du Klassieker, compte tenu du piètre jeu de l’Ajax après le début de la rencontre. « À un moment donné, on se dit : attendez, cet Ajax est tellement faible. Il faut vraiment qu’on en profite. Ils n’en ont vraiment pas assez profité. »