Pérez préfère Vinícius à Mbappé… Une déclaration surprenante qui redessine la carte des stars du Real

Il semble que la polémique autour des performances du star français Kylian Mbappé au Real Madrid continue de faire rage dans les couloirs du club madrilène.

Alors que le jeune attaquant continue de marquer des buts avec un talent indéniable, il fait face à des critiques croissantes en raison de ce qui est décrit comme un manque de soutien défensif envers ses coéquipiers.

Certains supporters du Real Madrid ont lancé un site web intitulé mbappe2029.com, qui affiche un compte à rebours en direct indiquant le temps restant avant la fin du contrat de Mbappé, qui expire en juin 2029.

Mais il ne s'agit pas seulement d'un compte à rebours : le site met également à jour en permanence le montant total versé par le club à l'attaquant français depuis son arrivée à l'été 2024.

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Dans ce contexte, Juanma Castano, animateur de la célèbre émission de radio « El Partidazo de Cope », a suscité la polémique en révélant une opinion tranchée concernant le président du Real Madrid, Florentino Perez.

Lors de sa dernière intervention dans l'émission, Castanjo a clairement souligné la position du président du Real Madrid vis-à-vis du joueur français : « Florentino préfère Vinícius à Mbappé ».

Le présentateur a expliqué que, bien que Pérez ait passé six saisons d’été entières à tenter de recruter la star française, sa vision du duo au sein de l’équipe a changé après les avoir vus jouer ensemble sur le terrain, soulignant que le président du Real « préfère désormais Vinícius » après cette expérience commune.

Cette déclaration intervient au milieu d'une saison marquée par des fluctuations dans les performances des Merengues, où Vinícius Júnior se distingue par un jeu alliant talent offensif et implication défensive, face aux capacités exceptionnelles de Mbappé, qui cherche toujours à s'harmoniser pleinement avec l'identité du club.