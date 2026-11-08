Kenneth Perez s’est dit très surpris par la prestation de Sondre Ørjasæter lors du match entre le FC Twente et l’Ajax (2-2). L’ailier, qui impressionne cette saison à Enschede, a été quasiment inexistant face à l’arrière droit de l’Ajax Lucas Rosa. Dans l’émission d’ESPN Dit was het Weekend, Perez s’est donc interrogé sur le niveau du Norvégien.

Ørjasæter est l’un des hommes forts du FC Twente cette saison. La semaine dernière, l’attaquant a même battu un record d’Eredivisie en délivrant pas moins de cinq passes décisives en un seul match, contre l’Excelsior. Face à l’Ajax, il s’est toutefois heurté à un adversaire qui, selon Perez, est parvenu à le neutraliser presque complètement.

Pourtant, Perez s’est montré particulièrement élogieux à l’égard du FC Twente dans son ensemble. Le consultant a vu les Tukkers maintenir un rythme élevé pendant quatre-vingt-dix minutes et tenter de mettre constamment l’Ajax sous pression. « Ils ont vraiment joué à cent à l’heure pendant quatre-vingt-dix minutes. Pas soixante minutes, pas soixante-dix minutes, mais quatre-vingt-dix minutes », a déclaré Perez.

Tous les attaquants de Twente n’ont cependant pas réussi à se distinguer. Si Karim El Ahmadi a surtout été impressionné par la complémentarité entre Rots et Taha sur le flanc droit, Ørjasæter a éprouvé de grandes difficultés de l’autre côté. Perez a constaté que Rosa ne laissait presque aucune occasion à son adversaire direct de se montrer dangereux.

« Ørjasæter a été retiré du côté gauche, car, à mon avis, il n’a réussi à passer Rosa qu’une seule fois », a constaté Perez. Le présentateur Jan Joost van Gangelen a lui aussi vu l’arrière droit de l’Ajax prendre le dessus. « Ce Rosa s’était dit : je vais le dévorer tout cru », a estimé Van Gangelen, ce à quoi Perez a répondu : « Complètement. »

La prestation d’Ørjasæter a ensuite amené Perez à s’interroger sur les qualités de l’attaquant. « Et là, on se demande quand même : quel est vraiment ton niveau, Ørjasæter ? », s’est interrogé à voix haute l’ancien footballeur.

Perez souligne que l’attaquant doit montrer ce qu’il vaut vraiment face à ce type d’adversaire. « C’est le niveau auquel tu dois faire face si tu veux franchir un cap. On parle souvent de l’endroit où il pourrait aller, non ? Eh bien, des joueurs du profil de Rosa, tu en as dix-huit en Espagne, par exemple (NDLR). »