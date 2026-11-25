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La séance de conciliation entre Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Barcelone n'a débouché sur aucun accord. Elle n'a pas duré plus de dix minutes, et la crise entre les deux parties se dirige désormais vers une nouvelle escalade judiciaire, sur fond de déclarations liées à l'affaire Negreira.

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Selon le quotidien Mundo Deportivo, les représentants des deux parties ont été convoqués au tribunal de Madrid ce mercredi matin, mais la séance s'est achevée sans qu'aucun compromis ne soit trouvé, chacun campant sur ses positions. Ce qui ouvre la voie à des poursuites de Barcelone contre le président du club merengue.

L'absence la plus remarquée a été celle de Florentino Pérez, qui ne s'est pas présenté malgré sa convocation. La veille, mardi, il se trouvait dans la tribune présidentielle du stade Santiago Bernabéu pour célébrer la large victoire du Real Madrid face au PSV Eindhoven (5-1) en Ligue des champions.

Les avocats du Real Madrid et de Barcelone se sont rendus au tribunal, mais aucune des deux parties n'a fait de déclaration à l'issue de la séance. Celle-ci n'a offert aucune chance d'apaisement à la crise et laisse au contraire la porte ouverte à un affrontement judiciaire encore plus vif.

Presque au même moment, Joan Laporta, président de Barcelone, s'exprimait depuis Bakou, la capitale azerbaïdjanaise. Il a prévenu que l'échec de la conciliation conduirait le club catalan à déposer une plainte pénale contre Pérez pour diffamation envers Barcelone, en lien avec l'affaire Negreira.

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Laporta a affirmé que le club agissait pour défendre ses intérêts , estimant que les propos du président du Real Madrid avaient dépassé le cadre d'un différend sportif, puisqu'ils comportaient, selon lui, une déformation de la vérité et une tentative de réécrire l'histoire.

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Le président de Barcelone a ajouté : « Ce que nous faisons, c'est défendre les intérêts du club. Lorsque la vérité est déformée ou que l'histoire est réécrite, surtout de la part du plus haut responsable d'un club rival, il est normal que nous saisissions la justice pour exiger qu'il revienne sur ses propos. »

Laporta ne s'est pas contenté de brandir la menace judiciaire. Il a également accusé le Real Madrid d'exploiter l'affaire Negreira pour masquer une période durant laquelle le club s'est éloigné des titres, en référence aux deux années pendant lesquelles le club merengue n'a remporté aucun trophée, selon ses déclarations.

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Les racines de l'affrontement actuel remontent aux déclarations de Florentino Pérez lors de l'assemblée générale du Real Madrid la semaine dernière. Il y avait durci ses attaques contre Barcelone au sujet de l'affaire Negreira et réclamé que les responsables des faits visés par l'enquête rendent des comptes.

Pérez a qualifié le Real Madrid de « première victime » de l'affaire et a évoqué l'existence d'une corruption ainsi que des décisions arbitrales ayant profité à Barcelone. Des propos que le club catalan juge attentatoires à sa réputation et qui justifient, selon lui, l'intervention de la justice.

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Après l'échec de la séance de conciliation, le bras de fer entre Pérez et Barcelone semble appelé à se poursuivre devant les tribunaux, alors que la tension ne cesse de monter entre les deux rivaux. Le conflit a désormais dépassé le cadre de la compétition sur le terrain pour laisser place à des accusations mutuelles et à des menaces de poursuites judiciaires.