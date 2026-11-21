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Telstar s’est incliné samedi à domicile face à PEC Zwolle (1-3). Les Nord-Hollandais avaient pourtant bien débuté, mais ils n’ont finalement pas résisté aux joueurs de Zwolle, qui remontent dans le milieu du classement d’Eredivisie.

Les locaux ont ouvert le score après un quart d’heure de jeu. Marvin Peersman a trouvé Patrick Brouwer, qui a inscrit le 1-0. L’euphorie de Telstar n’a pas duré : cinq minutes plus tard, Dylan Mbayo a égalisé d’une frappe puissante.

La remontée des joueurs de Zwolle était achevée après une demi-heure de jeu. Sur une passe de Sydney van Hooijdonk, Mbayo a inscrit son deuxième but de la soirée, pour le plus grand bonheur de l’entraîneur Alex Pastoor.

PEC est bien revenu des vestiaires et, profitant d’une bévue de la défense de Telstar, Ibrahim Cissoko a envoyé le ballon au fond des filets pour porter le score à 1-3. La tâche des locaux était soudain devenue très difficile.

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Telstar a accentué la pression dans les vingt dernières minutes, contraint de réagir en raison de son retard. Mais les locaux n’ont pas réussi à trouver la faille dans la défense de Zwolle, tandis que le temps jouait contre eux.

Une frappe de Jeff Hardeveld n’a pas non plus permis à Telstar de revenir dans le match, par une froide soirée à Velsen-Zuid. PEC a tenu bon en fin de rencontre et empoche trois points très importants. L’équipe occupe une honorable onzième place.

Pour Telstar, la seizième place est une dure réalité. La semaine prochaine, le club se déplacera chez Excelsior, qui a surpris tout le monde en s’imposant 2-3 face à Feyenoord au De Kuip.