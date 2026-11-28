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Eredivisie - Journée 14 29 nov. 2026 - 10:45 MAC3PARK Stadion

PEC Zwolle - AZ : chaîne TV et streaming en direct

Vous pouvez suivre PEC Zwolle - AZ en direct sur les chaînes et services de streaming ci-dessous. Choisissez l’offre adaptée à votre abonnement pour regarder le match.

Actualité des équipes et effectifs

PEC Zwolle est privé de Givaro Rahajaan, Gilles van der Wal et Filip Krastev en raison de blessures. Aucune suspension n’a été signalée. Le onze de départ attendu de Pastoor se compose de Jasper Schendelaar, Simon Graves, Damian van der Haar, Jan Buerger, Nick Viergever, Younes Namli, Ryan Thomas, Dylan Mbayo, Ibrahim Cissoko, Nick Fichtinger et Sydney van Hooijdonk.

AZ doit se passer de Stije Resink, Weslley Pinto, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Kees Smit, Lewis Schouten, Mexx Meerdink et Elijah Dijkstra, tous blessés. Aucune suspension non plus dans ses rangs. Le onze attendu d’Echteld est composé de Jari De Busser, Mateo Chavez, Wouter Goes, Seiya Maikuma, Wesley Hoedt, Peer Koopmeiners, Calvin Stengs, Dave Kwakman, Ayoub Oufkir, Ro-Zangelo Daal et Bendeguz Kovacs. D’éventuelles mises à jour suivront à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

PEC Zwolle a remporté deux de ses cinq derniers matches, concédé deux nuls et subi une défaite (V-N-D : 2-2-1). Plus récemment, Zwolle s’est imposé 1-3 face à Telstar. Auparavant, l’équipe avait fait match nul 1-1 contre Willem II et battu ADO Den Haag 1-0. Sur ces cinq rencontres, Zwolle a marqué six buts et en a encaissé six.

AZ a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux (V-N-D : 3-0-2). Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-4 sur le terrain du Sparta Prague en Ligue Europa. Auparavant, AZ s’était imposé 1-5 chez le Sparta Rotterdam et 4-3 contre le FC Groningen. AZ a inscrit 12 buts et en a encaissé 11, et s’est incliné 1-2 contre la Juventus et 1-0 contre l’Ajax.

Confrontations directes

La dernière confrontation a eu lieu le 17 janvier 2026 en Eredivisie. PEC Zwolle s’était alors imposé 3-1 à domicile face à AZ. Sur leurs cinq derniers duels, Zwolle a gagné deux fois, AZ deux fois et une rencontre s’est achevée sur un nul (2-2). Zwolle a marqué neuf buts sur cette série, contre dix pour AZ.

Classement

En Eredivisie, PEC Zwolle occupe la onzième place, tandis qu’AZ est quatrième.