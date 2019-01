Payet, Garcia….Les réactions après Marseille-Monaco (1-1)

Il n'y a pas eu de vainqueur dimanche dans le duel entre Marseillais et Monaco. Voici les principales réactions d'après-match.

La 20e journée de Ligue 1 s'est achevée dimanche soir par un duel électrique entre Marseille et Monaco. Les deux voisins se sont livrés un combat âpre malgré la pression, et au final ils se sont quittés dos à dos. Au coup de sifflet final, et après s'être notamment expliqué avec leurs supporters, les Olympiens ont fait part de leurs sentiments, partagés entre la satisfaction d'avoir livré un bon contenu et la déception de ne pas avoir gagné. Les Monégasques, eux, ont plutôt été contents du point glané, et du fait d'avoir tenu bon à l'extérieur face à une équipe de haut de tableau.

Dimitri Payet (milieu de terrain de l'OM sur Canal+) : "On a été bons. On a eu un moment de flottement en fin de 1e période. On fait une bonne 2e mi-temps ensuite et il nous manque un petit but pour prendre les 3 points. Mais, on était dans le vrai. En jouant comme ça, on gagnera des matches (…) La pression du public ça fait partie du contexte. Mais on a répondu présent, et personne ne s'est caché. Aujourd'hui, on a fait un contenu intéressant. Mais dans la situation actuelle, on ne peut pas s'en contenter".

Youssef Ait-Bennasser (milieu de Monaco sur Canal+) : "On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter ce match. On a eu des occasions et on n'a pas su les concrétiser. Il faudra travailler. On joue mieux qu'en début de saison et on avance. On n'a pas rempli notre objectif, mais on n'a pas lâché et on a continué à bien défendre. Je trouve qu'on a de la qualité pour bien jouer au ballon. Avec les nouveaux joueurs, on n'a pas le temps pour l'adaptation. Il faudra vite trouver nos marques".

L'article continue ci-dessous

Rudi Garcia (entraineur de Marseille sur Canal+) : "C'est très important qu'on soit solidaires. Tout le groupe est là, le staff aussi. On aurait aimé gagner, mais on n'a pas su le faire. On n'a pas montré le visage d'une équipe malade, mais celle qui en veut malgré la situation difficile. On a été à la hauteur au moins dans le contenu. Il faut garder la tête froide. On ne renonce pas. Les joueurs essayent et on est tous ensemble".

Plus de réactions à suivre…

Propos recueillis par Julien Quelen au Stade Vélodrome