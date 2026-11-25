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Paulo Dybala dispute déjà sa cinquième saison à l’AS Rome. Le meneur de jeu de 33 ans est sous contrat jusqu’à mi-2027, mais souhaite rester plus longtemps en Italie, comme il l’a confié à l’UEFA.

Arrivé à Rome à l’été 2022, Dybala est immédiatement devenu l’un des chouchous du public. Malgré sa propension aux blessures, le statut du gaucher n’a guère changé. Il a disputé à ce jour 149 matches avec les Giallorossi , inscrivant 45 buts et délivrant 34 passes décisives.

Lors de ses premières années, Dybala n’a pas réussi à ramener la Roma en Ligue des champions. « La première année, nous sommes passés près de notre objectif en atteignant la finale de la Ligue Europa, mais les années suivantes, nous n’en avons pas fait assez pour le mériter », raconte Dybala, qui a perdu la finale de la Ligue Europa 2023 aux tirs au but face à Séville.

« L’année dernière, en revanche, j’ai vu une équipe vraiment déterminée. Nous l’avons montré en gardant notre cage inviolée lors des derniers matches, parce que nous savions que la qualification ne dépendrait pas uniquement de nous jusqu’à la dernière journée. » La Roma a remporté son match et s’est qualifiée pour la Ligue des champions, tout comme Côme, tandis que l’AC Milan et la Juventus ont échoué.

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Depuis l’arrivée de l’entraîneur Gian Piero Gasperini à l’été 2025, Dybala souffre moins de blessures. « À part les opérations du genou, je me suis senti très bien au cours de l’année écoulée, surtout sur le plan musculaire. L’entraîneur et son staff, y compris les préparateurs physiques arrivés cette année, m’ont donné une charge de travail limitée mais adaptée pendant la préparation, afin que je sois toujours disponible. »

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« Jusqu’ici, je me sens en forme cette saison et je suis très satisfait. » Dybala, qui s’entend très bien sur le terrain avec Donyell Malen, a débuté presque tous les matches cette saison, jusqu’à ce qu’il se blesse au mollet à la mi-octobre. Le champion du monde 2022 a fait son retour le week-end dernier lors de la victoire à Parme (1-5).

Dybala évolue désormais en Italie depuis quinze ans. La Joya a quitté l’Instituto ACC pour Palerme en 2012 contre douze millions d’euros. Il s’y est fait un nom parmi les plus grands talents d’Italie, à tout le moins. Après trois années passées à montrer ses qualités en Sicile, il a convaincu la Juventus et a rejoint Turin pour 41 millions d’euros.

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« Je n’aurais jamais imaginé avoir une telle carrière, encore moins passer quinze ans en Italie. J’ai vécu dans le sud, dans le nord et maintenant dans le centre du pays. Je vis ici depuis près de la moitié de ma vie et je suis très heureux », dit-il.

« L’Italie m’a accueilli à bras ouverts. Ma fille est née ici, elle est donc italienne. Oui, j’espère rester en Italie jusqu’à la fin de ma carrière. Ce serait très spécial pour moi de consacrer toute ma carrière à la Serie A, sans oublier l’année que j’ai passée en Serie B, qui a été très importante pour moi », ajoute Dybala.

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Les années précédentes, un départ d’Italie avait semblé bien plus proche. En 2024, Al-Qadsiah, le club actuel de Tijjani Reijnders, lui a présenté une offre de 75 millions d’euros. Il l’a refusée, tout comme celle d’Al-Hilal l’année dernière.

L’été dernier, il a prolongé son contrat avec la Roma d’un an et, en raison de sa propension aux blessures, a accepté des conditions revues à la baisse. Son salaire de base est ainsi passé de 8 à 2 millions d’euros. Grâce aux primes liées aux performances, il peut néanmoins percevoir bien plus de deux millions d’euros par an.