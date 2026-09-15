« Pathétique » : les supporters d'Al-Nassr sous le choc de Ronaldo et réclament la tête de Postecoglou

La lourde défaite subie par Al-Nassr face à Al Ain aux Émirats n'est pas passée inaperçue auprès des supporters du club, dont les réactions de colère ont éclaté après ce revers sur le score de quatre buts à zéro, accompagnées de vives critiques visant plusieurs vedettes de l'équipe ainsi que le staff technique dirigé par l'Australien Ange Postecoglou.

Les supporters n'ont pas épargné Cristiano Ronaldo dans leur vague de critiques : certains d'entre eux lui ont attribué une part de responsabilité dans la défaite, la colère atteignant un tel niveau que la prestation du capitaine de l'équipe a été qualifiée de « pitoyable », dans un contexte où Al-Nassr s'est montré incapable de représenter le danger escompté face à Al Ain pendant de longues périodes du match.

La colère ne s'est pas arrêtée à Ronaldo : elle s'est étendue de manière encore plus marquée à Postecoglou, les supporters estimant que le technicien australien n'a pas apporté la plus-value attendue et qu'Al-Nassr est apparu sans solutions claires face à Al Ain, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif, ce qui a fait monter en puissance les voix réclamant son limogeage.

Les supporters d'Al-Nassr critiquent Postecoglou

Certaines critiques se sont concentrées sur la réaction de Postecoglou pendant le match, considérant que le calme de l'entraîneur et son incapacité à changer la physionomie de la rencontre reflètent son manque de solutions adaptées pour sauver l'équipe. L'un des supporters a écrit : « La réaction froide d'Ange montre bien qu'il n'est pas l'entraîneur qui convient à Al-Nassr. »

Les supporters ont également exhorté la direction d'Al-Nassr à agir rapidement si elle veut ramener l'équipe sur le chemin des titres. On pouvait ainsi lire dans l'un des messages : « Le cas de Semedo, Simakan et de la légende Cristiano Ronaldo doit être réglé », en référence à la nécessité d'évaluer la situation de plusieurs éléments clés de l'équipe après ce retentissant naufrage asiatique.

Des exigences de changement et de recrutements

Les supporters d'Al-Nassr ont proposé une solution rapide pour sortir de la crise, déclarant : « Une solution rapide et sans hésitation pour redresser Al-Nassr, s'ils veulent des titres », avant de formuler clairement leurs revendications, au premier rang desquelles « le limogeage d'Ange », auquel s'ajoutent le recrutement d'un milieu défensif né en Arabie saoudite, ainsi que le renforcement du poste d'arrière gauche avec un joueur de la même catégorie.

Ces commentaires révèlent l'ampleur de la colère dans les tribunes d'Al-Nassr après ce quatre-zéro, d'autant que l'équipe attendait une prestation différente en Ligue des champions d'Asie de l'élite pour le retour de Ronaldo et de ses coéquipiers dans la compétition. Elle est toutefois sortie du stade Hazza bin Zayed sur une défaite cinglante qui a rouvert de nombreux dossiers au sein du club.