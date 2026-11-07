Le club d'Al-Ittihad n'a pas été le seul à souffrir manifestement en ce début de saison actuelle de la Saudi Pro League (Roshn), puisque ses supporters l'ont également accompagné dans cette épreuve.

Al-Ittihad a bien entamé la saison en Roshn League, avant de connaître quelques faux pas ces derniers temps, le plus marquant étant le match nul face à Abha, précédant la défaite 1-4 contre Al-Ain, le club émirati, en Ligue des champions d'Asie Élite.

Selon l'émission « Dawrina Ghair », les supporters d'Al-Ittihad ont eux aussi signé leur pire entame en Roshn League au cours des cinq dernières années, à l'issue des cinq premiers matchs disputés par l'équipe à domicile.

Seuls 103 215 spectateurs ont assisté aux matchs d'Al-Ittihad à domicile cette saison, soit le chiffre le plus bas depuis la saison 2021-2022.

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Le chiffre le plus faible depuis lors remonte à la saison 2023-2024, avec 128 288 spectateurs, puis à la saison 2022-2023, avec 147 209 spectateurs.

Le meilleur chiffre, quant à lui, a été enregistré la saison dernière, avec 199 657 spectateurs, suivi par la saison d'avant, qui a vu la présence de 193 372 spectateurs.

Il est à noter qu'Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement du championnat saoudien, après douze journées, à six points du leader Al-Hilal, les deux équipes ayant chacune un match en retard à disputer.