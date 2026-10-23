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L’ancien ailier de Bournemouth Marc Pugh a apporté son soutien à Eddie Howe pour succéder à Michael Carrick, entraîneur de Manchester United sous pression. Le technicien de 48 ans est devenu l’un des principaux candidats au poste à Old Trafford après la défaite humiliante 4-1 concédée mercredi sur le terrain de Como en Ligue des champions, qui a prolongé la série de matches sans victoire du club.

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Un ancien ailier soutient un candidat au poste d’entraîneur

Pugh estime que son ancien entraîneur a le profil idéal pour relancer Manchester United si la direction décide de se séparer de Carrick. La défaite de mercredi en Italie a porté à sept matches la série sans victoire du club, toutes compétitions confondues. Selon talkSPORT, le directeur technique Jason Wilcox serait favorable à la nomination du technicien de 48 ans en cas de changement, même si l’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann a également été approché.

Une intensité de tous les instants pour un effectif en difficulté

Getty Images

Recruté par Howe en 2010, l’ancien ailier de 39 ans a disputé 232 matches sous les ordres de l’Anglais au cours de ses neuf années au Vitality Stadium, marquées par des montées depuis la League One et le Championship.

Invité jeudi de l’émission Hawksbee and Baker sur talkSPORT, Pugh a assuré que cet entraîneur exigeant relèverait immédiatement le niveau en interne : « Si j’étais Eddie, je saisirais cette occasion sans hésiter. Mais, honnêtement, je pense que United a besoin de quelqu’un comme Eddie. L’intensité à l’entraînement montera d’un cran. Il ne tolérera pas que des joueurs prennent les séances à la légère.

« Je ne dis pas que Michael le fait. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses à Old Trafford, à United, mais il veillera à ce que les joueurs alignés le samedi, le mardi ou n’importe quel autre jour courent. Ses équipes pratiquent un football intense, avec un pressing haut.

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« Il n’y aura pas de laisser-aller, c’est certain. Mais il est excellent sur les plans tactique et technique, il se soucie de ses joueurs et je pense qu’ils pourraient faire bien pire qu’Eddie, c’est certain. »

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Ses titres renforcent sa candidature

Howe est sans poste depuis son départ de Newcastle United en juillet, après cinq années fructueuses à St James’ Park. Durant son passage à Newcastle, il a qualifié le club à deux reprises pour la Ligue des champions et remporté la Carabao Cup en 2025, mettant fin à 70 ans d’attente pour un titre national majeur. Ce succès s’ajoute à ses deux passages marquants à Bournemouth, séparés par neuf mois à Burnley.

Après avoir d’abord fait monter Bournemouth depuis la League Two, il est revenu en 2012 pour conduire le club jusqu’en Premier League. Interrogé sur la possibilité que son ancien entraîneur soit tenté par le poste vacant à Manchester, Pugh a ajouté : « Je pense que des postes comme celui-là ne se présentent pas souvent et que c’est l’un des meilleurs clubs au monde. À mes yeux, il faut saisir cette occasion. »

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Le match contre Bournemouth met le maintien de Carrick sur le banc à l’épreuve

IMAGO

Malgré les spéculations croissantes autour de son avenir, Carrick devrait rester sur le banc lorsque Manchester United recevra dimanche Bournemouth, l’ancien club de Howe. Une victoire à Old Trafford est essentielle pour l’entraîneur sous pression, qui tente de mettre fin à une série de sept matches sans victoire et d’atténuer les critiques de la direction. Un nouveau revers face à Bournemouth pourrait toutefois pousser Wilcox et les décideurs du club à accélérer leur recherche d’un remplaçant.