Le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a échoué à tenir sa promesse pour la deuxième année consécutive, après être retombé à la 17e place du classement du Ballon d'Or 2026, avant le coup d'envoi de la cérémonie ce lundi soir dans la capitale britannique, Londres.

Il y a deux ans, Vinicius était un candidat de premier plan pour remporter le Ballon d'Or, après avoir livré une saison remarquable avec le Real Madrid et conduit le club merengue au sacre en Ligue des champions.

Beaucoup prédisaient le sacre du Brésilien pour ce prestigieux trophée, mais il l'a perdu face à l'Espagnol Rodri, l'ancienne star de Manchester City et joueur actuel du Barça, ce qui a poussé le joueur brésilien à réagir via son compte sur la plateforme « X » en déclarant : « Je le ferai 10 fois s'il le faut, ils ne sont pas prêts. »

À partir de ce moment, le déclin de Vinicius dans la course au Ballon d'Or a commencé, après avoir occupé la 16e place lors de l'édition 2025, avant de reculer d'une place supplémentaire cette année pour atteindre la 17e position, signe de son éloignement de l'image qu'il affichait il y a deux ans, lorsqu'il était l'une des plus grandes stars du monde.

Après l'annonce de sa 17e place au classement du Ballon d'Or 2026, Vinicius Junior est devenu la cible des moqueries sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont ressorti ses déclarations d'il y a deux ans, lorsqu'il avait affirmé sa détermination à remporter le trophée 10 fois s'il le fallait, estimant que son recul au classement reflète son éloignement du niveau qui faisait de lui un candidat de premier plan au sacre en 2024.

Le déclin de Vinicius ne se limite pas aux distinctions individuelles, car la star brésilienne traverse une période difficile avec le Real Madrid, après avoir livré un début de saison modeste, au milieu des critiques sur son niveau et du recul de son influence offensive, ce qui a ouvert la porte à des interrogations sur sa capacité à retrouver sa place de titulaire dans l'effectif du club merengue.

La place de Vinicius est plus menacée que jamais, surtout après les belles prestations de l'Ivoirien Yan Diomande ces derniers temps, qui a su saisir les occasions qui se sont présentées à lui pour afficher un niveau remarquable, plaçant ainsi le Brésilien face à un véritable défi pour retrouver son niveau.



