Pas le 61 : révélation du numéro de maillot de Salah avec Trabzonspor

La star égyptienne Mohamed Salah est apparue dans la vidéo officialisant son transfert au club turc de Trabzonspor, vêtue d'un maillot portant le numéro 61, mais il s'est avéré par la suite qu'il ne jouera pas avec ce numéro dans sa nouvelle équipe.

Trabzonspor avait officiellement annoncé ce mercredi le recrutement de Mohamed Salah, dans le cadre d'un transfert libre, après son départ de Liverpool.

Salah a quitté Liverpool à la fin de la saison dernière, après neuf années passées dans le fief d'Anfield, riches en accomplissements individuels et collectifs.

Le numéro du maillot de Salah dans la vidéo a suscité de nombreuses interrogations, d'autant plus que le capitaine de la sélection égyptienne a porté le numéro 11 tout au long de ses années à Liverpool, avant qu'il ne soit révélé que le numéro 61 représente un symbole historique de la ville de Trabzon, puisqu'il correspond au code de la province dans le système des plaques d'immatriculation turc.

Au fil des années, ce numéro est devenu l'un des principaux symboles d'identité et d'appartenance de la ville, et il figure désormais dans les noms de commerces et de comptes sur les réseaux sociaux. Le maillot de Trabzonspor portant le numéro 61 jouit également d'une place particulière auprès des supporters du club.

De son côté, le journal turc «Sabah» a révélé que Mohamed Salah portera le numéro 10, celui avec lequel il joue avec l'Égypte.

Il a ajouté qu'un maillot spécial portant le numéro 11 avait été imprimé pour Mohamed Salah. Cependant, au dernier moment, la star chevronnée âgée de 34 ans a souhaité porter le numéro 10, celui qu'il arbore avec la sélection égyptienne.

Il a précisé que l'Albanais Ernest Muçi, joueur de Trabzonspor, a cédé le numéro de son maillot pour l'offrir à la star égyptienne.



