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Un ancien entraîneur de l'Anglais Ivan Toney, actuel attaquant d'Al-Ahli, envisage de le ramener en Premier League dans les prochains mois, environ deux ans et demi après son départ du championnat anglais.

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Ivan Toney a quitté la Premier League à l'été 2024, lorsqu'il a rejoint Al-Ahli en provenance de Brentford, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 42 millions d'euros, selon la presse de l'époque.

Selon le quotidien britannique The Times, Crystal Palace est devenu le dernier club en date à s'intéresser à l'attaquant anglais, le club ayant besoin de recruter un nouveau joueur à ce poste dans les prochains mois.

Le journal précise que cet intérêt coïncide avec la nomination de l'entraîneur danois Thomas Frank à la tête du club londonien, en remplacement du technicien français Pierre Sage.

Frank entretient une relation étroite avec Ivan Toney, qu'il a dirigé pendant quatre années pleines à Brentford, entre 2020 et 2024, avant que l'attaquant anglais ne rejoigne Al-Ahli à l'été 2024.

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Le technicien danois souhaite renforcer considérablement son effectif lors du dernier mercato d'hiver afin d'éviter la relégation, d'autant que son équipe occupe la vingtième et dernière place du classement avec seulement 7 points, fruit de deux victoires et d'un seul match nul, pour sept défaites.

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De son côté, Ivan Toney n'est pas opposé à l'idée d'un retour en Premier League dans les prochains mois, notamment parce qu'il souhaite s'installer durablement en équipe d'Angleterre sous les ordres du sélectionneur allemand Thomas Tuchel.

L'attaquant anglais a d'ailleurs déjà été associé à plusieurs clubs de Premier League ces derniers temps, au premier rang desquels Newcastle United, dirigé par l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, qui l'a entraîné pendant deux ans à Al-Ahli.

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Le joueur de 30 ans est par ailleurs annoncé du côté de Manchester United, en quête d'un nouvel élément sur le front de l'attaque. La situation reste toutefois floue depuis la nomination de l'Argentin Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe, en remplacement de l'Anglais Michael Carrick.

Ivan Toney possède une riche carrière dans le football anglais, où il a évolué dans de nombreux clubs à différents échelons, comme Newcastle United, Wigan Athletic ou encore Barnsley.

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Mais l'étape la plus marquante de son parcours reste son passage à Brentford sous la direction de Thomas Frank, entamé en 2020, lorsqu'il a terminé meilleur buteur du Championship et conduit le club à la montée en Premier League.

Toney a livré des prestations remarquables avec le club anglais lors de ses trois premières saisons, mais la quatrième a été la pire de sa carrière : reconnu coupable de dopage, il avait alors été suspendu pendant huit mois pleins.

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Toney s'est retrouvé après son arrivée à Al-Ahli à l'été 2024, menant l'équipe à deux titres consécutifs en Ligue des champions de l'AFC Élite, une première dans l'histoire d'Al-Ahli dans cette compétition.

L'attaquant anglais a également terminé deuxième du classement des buteurs du championnat saoudien lors des deux dernières saisons : la première avec 23 buts, à deux longueurs du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, et la seconde avec 32 buts, à une unité du Mexicain Julián Quiñones, la star d'Al-Qadsiah.

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À noter qu'Ivan Toney est pour l'instant le meilleur buteur de la Roshn Saudi League cette saison avec 13 buts, cinq de plus que Ronaldo et que le Néerlandais Tijjani Reijnders, milieu de terrain d'Al-Qadsiah.