Les gloires ne se reconquièrent pas uniquement à coups d'argent et de transferts, mais grâce à un projet global qui conjugue vision claire, décisions réfléchies et patience face aux résultats. C'est avec cette philosophie que l'Espagnol Xabi Alonso a entamé son aventure avec Chelsea, en se fixant un objectif limpide : ramener le club londonien au sommet du football anglais et européen.

Dans un long entretien accordé à Jamie Carragher, son ancien coéquipier à Liverpool et actuel consultant pour la chaîne Sky Sports, Alonso est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à choisir Chelsea, ses ambitions avec l'équipe, le rôle de la direction dans la construction du projet, et a également ravivé ses premiers souvenirs en Premier League.

Alonso a affirmé que le timing de son arrivée à Chelsea a été déterminant dans sa décision, la fin de son expérience avec le Bayer Leverkusen et la période de repos consécutive à son passage au Real Madrid lui ayant offert l'occasion de réfléchir à la suite.

Il a expliqué avoir senti qu'il existait une véritable opportunité d'opérer un changement au sein du club londonien, bien qu'il n'ait eu aucun lien préalable avec Chelsea, soulignant que l'équipe dispose d'une bonne base sur laquelle bâtir, moyennant quelques ajustements et recrutements pour renforcer la cohésion et la compétitivité.

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L'entraîneur espagnol a insisté sur le fait que la construction d'une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau ne se réalise pas en une seule saison, mais exige plusieurs années de travail et de bonnes décisions, soulignant l'importance de la première saison pour poser les fondations sur lesquelles le projet sera bâti à l'avenir.

Il a ajouté qu'un accord sur la vision des prochaines étapes offre à l'équipe de meilleures chances de progresser, d'autant que des résultats positifs nécessitent un travail continu pour se transformer en succès durable.

Alonso a évoqué la nature du travail au sein de Chelsea, précisant que ses impressions sur la direction du club ont évolué après avoir côtoyé de près les responsables, écouté leur vision et compris leurs plans pour développer l'équipe.

Il a affirmé que l'entraîneur ne doit pas se contenter d'être responsable des aspects techniques sur le terrain, mais faire partie du processus de prise de décisions, insistant sur l'importance de la communication entre les propriétaires, le directeur sportif et le staff technique.

Il a souligné que l'acceptation des responsabilités, aussi bien dans les moments de réussite que d'échec, constitue un élément essentiel pour bâtir un ensemble cohérent, notant que le sentiment, pour l'entraîneur, d'être un véritable partenaire du projet l'aide à travailler selon une vision claire.

Le retour en Ligue des champions et le rêve du titre en Premier League

Alonso ne cache pas l'ambition de Chelsea de retrouver son rang parmi les grands d'Europe, mais il refuse d'aborder la lutte pour la Premier League et le retour en Ligue des champions comme des objectifs réalisables immédiatement.

Il a expliqué que le club possède une histoire riche en trophées, ayant déjà remporté les deux compétitions par le passé, mais que la reconquête de ce statut exige patience, planification et la construction d'une équipe capable de rivaliser dans la durée.

Bien que l'équipe n'ait disputé que sept matches lors de la période qu'il évoquait, Alonso s'est montré optimiste quant aux premiers signaux, affirmant que la clarté de la direction suivie par le club n'est pas moins importante que les résultats immédiats.

L'entraîneur espagnol estime que le succès requiert un équilibre entre la quête de la victoire à chaque match et le travail de développement des joueurs, afin de garantir la construction d'une équipe capable de continuer à rivaliser à l'avenir.

L'expérience de Leverkusen et le modèle de travail managérial

Alonso a comparé son expérience précédente avec le Bayer Leverkusen à sa situation actuelle à Chelsea, soulignant que la nature de la relation entre l'entraîneur et le directeur sportif varie d'un club à l'autre.

Il a expliqué que sa relation avec Simon Rolfes à Leverkusen se caractérisait par une communication quotidienne étroite, puisqu'ils travaillaient dans le même bureau et échangeaient leurs avis sur la performance des joueurs, leur état psychologique et les besoins de l'équipe, loin d'un fonctionnement par consignes.

Il a affirmé que cette collaboration a contribué à bâtir une relation fructueuse, car les discussions ne se limitaient pas aux aspects techniques, mais s'étendaient aux différents détails aidant à prendre les bonnes décisions.

À Chelsea, il a évoqué la proximité de Sam Jewell, Paul Winstanley et Joe Shields avec l'équipe, soulignant l'importance d'une coordination continue entre les parties concernées, afin de garantir la clarté des rôles et la complémentarité du travail au sein du club.

Les débuts à Liverpool : comment Alonso a-t-il gagné le respect des cadres ?

Alonso a ravivé ses premiers souvenirs avec Liverpool, évoquant sa relation avec Carragher, née d'un intérêt commun pour le football espagnol et du suivi de clubs comme l'Atlético Madrid et le Deportivo La Corogne, aux côtés du Barça et du Real Madrid.

Mais s'adapter au sein du vestiaire de Liverpool lui a demandé plus qu'une simple entente avec ses coéquipiers : il devait prouver ses qualités et gagner le respect de joueurs de premier plan, tels que Steven Gerrard, Carragher, Dietmar Hamann et Sami Hyypiä.

Il a expliqué avoir rejoint l'équipe en provenance de la Real Sociedad à l'âge de vingt et un ans, conscient de la nécessité de s'imposer et de se faire une place parmi les joueurs, mais il a réussi à s'adapter rapidement.

Il s'est souvenu du match face à Bolton, marqué par un tacle appuyé de Gary Speed, le considérant comme une illustration concrète de la dureté de la compétition en Premier League. Il a également évoqué le match contre Norwich, qui s'est soldé par une victoire de Liverpool sur le score de trois buts à zéro, lors duquel il a livré une prestation qui l'a aidé à gagner la confiance de son entourage.

Alonso a affirmé que le respect de ses coéquipiers, en particulier des joueurs expérimentés et des joueurs locaux, a été une clé importante pour surmonter les difficultés du début, notant que l'absence de ce respect peut rendre les premiers mois de tout nouveau joueur plus compliqués.

Ainsi, dans sa nouvelle aventure avec Chelsea, Alonso mise sur la philosophie acquise au fil de sa carrière de joueur et d'entraîneur : bâtir une équipe forte ne commence pas par la recherche de résultats rapides, mais par l'établissement d'un ensemble cohérent, l'unification de la vision et la prise de décisions qui ouvrent la voie à la reconquête des gloires.



