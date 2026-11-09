Pas de place pour Kane ! Messi de retour dans le onze type de la FIFPRO, tandis que Yamal bat un record de précocité

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Le Onze mondial masculin FIFPRO 2026 a été officiellement dévoilé. Il réunit des vétérans de légende et de jeunes joueurs qui ont battu des records. Mais cette sélection fait débat après l’absence remarquée de Harry Kane, alors même que l’attaquant anglais détient le Ballon d’Or 2026.

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Messi fait son retour, Yamal entre dans l’histoire

Lionel Messi retrouve le Onze mondial masculin de la FIFPRO pour la première fois depuis 2023. Ce retour intervient après une campagne internationale remarquable, au cours de laquelle il a inscrit huit buts et mené l’Argentine jusqu’en finale de la Coupe du monde. Son équipe s’est inclinée de justesse face à l’Espagne (1-0) après prolongation.

La révélation du FC Barcelone Lamine Yamal entre elle aussi dans l’histoire, continuant de dépasser toutes les attentes. L’international espagnol est devenu le premier joueur à être sélectionné deux fois dans le Onze mondial avant ses 20 ans. Il est l’un des quatre joueurs espagnols retenus cette saison, aux côtés de David Raya, Pau Cubarsi et Rodri Hernandez.

Harry Kane, le grand absent

L’absence de Kane est sans aucun doute le fait marquant de cette annonce. Bien que le capitaine de l’Angleterre soit le tenant du Ballon d’Or, il n’a pas recueilli suffisamment de voix auprès de ses pairs pour figurer dans la sélection finale.

L’absence de Kane illustre la concurrence intense pour les places en attaque, les votants ayant manifestement privilégié d’autres joueurs pour composer un quatuor offensif de premier plan. Erling Haaland a été retenu après avoir terminé meilleur buteur de Premier League la saison dernière avec 27 buts. Il a également marqué sept fois pour mener la Norvège au premier quart de finale de Coupe du monde de son histoire. À ses côtés, Kylian Mbappe a gagné sa place grâce à ses 10 buts, qui ont fait de lui le meilleur buteur de la Coupe du monde et, officiellement, le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

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La Ligue 1 et le PSG à l’honneur

Le Paris Saint-Germain est bien représenté dans le onze final : le champion de France compte trois joueurs dans la sélection après avoir remporté deux Ligues des champions consécutives. La défense comprend la star marocaine Achraf Hakimi et le latéral gauche portugais Nuno Mendes, tandis que le milieu Vitinha figure également dans l’équipe. Tous trois sont récompensés pour leur rôle déterminant dans les succès européens du club.

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Cette équipe a été désignée à l’issue d’un vote de 19 806 footballeurs professionnels répartis dans 73 pays. Les joueurs éligibles ont été évalués sur leurs performances entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026, à condition d’avoir disputé au moins 30 matches officiels durant cette période.

Le Onze mondial FIFPro 2026 au complet

Le Onze mondial FIFPro 2026 comprend Raya dans les buts, derrière une défense composée de Hakimi, Cubarsi et Mendes. Rodri, Vitinha et Jude Bellingham forment le trio du milieu, tandis que Messi, Yamal, Mbappe et Haaland composent une attaque redoutable.