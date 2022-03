Par Alvino Hanafi

Un footballeur palestinien a protesté à sa façon contre le fait que la FIFA déroge à son principe de ne pas mêler politique et sport en soutenant l'Ukraine après l'invasion de la Russie.

Le joueur, un dénommé Mohammed Rashid, s'est exprimé à GOAL sur sa décision de ne pas se tenir derrière la bannière "Stop War" lors d'un match de Persib Bandung en Indonésie, déclarant que c'était une question de justice.

La séquence de Rashid est devenue virale après qu’il ait refusé de se joindre à ses coéquipiers pour se tenir derrière un slogan protestant contre la crise Ukraine-Russie avant un match au début de ce mois de mars.

« La FIFA change sa politique comme bon lui semble »

Ce vendredi, il a révélé que sa démarche surprenante était due à la frustration que de telles initiatives soient sélectives en ce qui concerne les conflits dans le monde, citant ses propres expériences dans le conflit israélo-palestinien et mettant ainsi en évidence ce qu'il considère comme une position contestable de la FIFA.

"Je ne voulais pas me positionner derrière la bannière parce qu'il n'y a aucune équité là-dedans", a déclaré Rashid à GOAL. "Évidemment, je ne soutiens pas la guerre qui se déroule en Ukraine - je ne soutiens pas la Russie, je ne soutiens aucune de ces choses. Je suis contre tous les types de guerres, je suis contre tous les types de violence".

« Mais pourquoi je me tiendrai derrière une bannière Stop War quand il s'agit d'une guerre qui se déroule en Europe, quand nous avons essayé de faire la même chose [avec] toutes les guerres qui se sont déroulées au fil des ans en Palestine, et qu'ils nous disent que nous ne pouvons pas le faire, que c'est illégal, que c'est contraire aux règles de la FIFA, et que c'est mélanger le football et la politique, et toutes ces choses... c'est juste une question de justice et d'équité », a-t-il poursuivi.

« Les vies des Arabes et des Musulmans ont-elles moins d’importance ? »

Rashid est outré par ce deux poids deux mesures de la part des instances internationales : « Ils considèrent que nos vies en tant que musulmans, en tant qu'Arabes, ne sont pas dignes, qu'elles ne comptent pas, alors c'est leur problème. Au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains, nous voulons tous vivre en paix et heureux et nous voulons tous profiter de nos vies aussi, alors pourquoi ne pouvons-nous pas aussi défendre ce que nous voulons défendre quand il s'agit de la guerre en Palestine, de la guerre en Syrie, au Liban, au Yémen, en Irak ? Ce sont tous des êtres humains qui sont des innocents qui meurent sans raison »

« Donc c'est juste une question de justice et d'équité. Quand ils ont dit que les règles ne mélangent pas le football et la politique, mais ensuite quand c'est arrivé à un pays en Europe, c'est devenu OK, mélangeons le football et la politique. Il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas d'équité », a conclu Rashid.