Enzo Fernández, joueur de l'équipe nationale d'Argentine, a partagé ses sentiments avec plus de 15 millions d'abonnés sur son compte Instagram, après son expulsion lors de la finale de la Coupe du monde perdue par l'Albiceleste face à l'Espagne.

Le milieu de terrain de Chelsea, expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes, a déclaré : « Avec le temps, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bien plus grand que le résultat. »

Enzo Fernández a salué le grand travail accompli par l'équipe nationale d'Argentine durant la Coupe du monde, affirmant : « Depuis des années, cette équipe représente le maillot de la meilleure façon possible. Elle nous apprend que la compétition ne signifie pas seulement gagner, mais tout donner pour le maillot, et ne jamais abandonner. Je suis fier de faire partie de cette équipe qui a toujours relevé les défis, qui a rivalisé avec la plus grande détermination, et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement. »

Il a ajouté : « Je veux remercier tous les supporters argentins. Merci d'être toujours présents, de nous soutenir à chaque match, pour votre amour, pour votre soutien inconditionnel, et pour nous avoir fait sentir que nous jouions à domicile partout dans le monde. »

Enzo Fernández a conclu : « Porter le maillot de mon pays est le plus grand honneur de ma carrière, et je continuerai à tout donner chaque fois que j'aurai l'occasion de le défendre. »



