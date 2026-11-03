Le club de West Ham United a annoncé le limogeage de son entraîneur Nuno Espirito Santo, après le début décevant de l'équipe dans sa tentative de retour rapide en Premier League, à la suite de sa relégation en Championship anglais.

Selon le journal britannique « The Athletic », la direction de West Ham a déjà commencé à étudier les noms des candidats à la succession de l'entraîneur portugais, et Scott Parker, ancien milieu de terrain de l'équipe, figure parmi les principaux candidats pour reprendre les rênes.

Nuno a échoué à sauver West Ham de la relégation en Championship anglais la saison dernière, tandis que la direction du club cherche à revenir directement dans l'élite, sans passer plus d'une saison en division inférieure.

Les deux défaites consécutives à domicile face à Southampton et West Bromwich Albion ont fait reculer West Ham à la huitième place du classement, dernière position qualificative pour les barrages d'accession, après 13 journées disputées, des résultats que la direction a jugés inacceptables.

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Scott Parker est actuellement le candidat le plus en vue pour succéder à Nuno, selon des sources informées, d'autant plus qu'il est libre de tout engagement depuis son départ de Burnley en avril dernier, et qu'il possède l'expérience de la montée en Premier League avec Burnley et Fulham.

La nomination de Parker devrait être bien accueillie par les supporters de West Ham, compte tenu de son passé avec le club, où il a défendu les couleurs de l'équipe pendant 4 ans au cours de sa carrière de joueur.

Un autre nom se distingue parmi les options envisagées par West Ham, celui de Rob Edwards, limogé de son poste d'entraîneur de Wolverhampton après la relégation de l'équipe de Premier League.

Edwards avait quitté son poste à Middlesbrough en novembre dernier, alors que l'équipe occupait la deuxième place du Championship anglais, et il possède l'expérience d'avoir mené Luton Town à la montée en Premier League.

West Ham se prépare à affronter Cardiff City mercredi soir, Mark Noble, Steve Potts et Gerard Prenderville assurant la supervision des préparatifs de l'équipe pour la rencontre.

West Ham a déclaré, dans un communiqué officiel : « West Ham United confirme le départ de l'entraîneur de l'équipe première masculine Nuno Espirito Santo de son poste avec effet immédiat. »

Et d'ajouter : « Après un examen approfondi du début de saison de l'équipe en Championship anglais, le conseil d'administration estime qu'un changement au sein du staff technique est devenu nécessaire à l'heure actuelle, afin de garantir que le club continue de progresser conformément à ses objectifs et à ses ambitions. »

Le communiqué poursuit : « L'entraîneur adjoint Rui Pedro Silva et l'entraîneur des gardiens Rui Barbosa ont également quitté le club. »

Et de conclure : « West Ham United remercie Nuno, Rui et Rui pour les efforts et l'engagement dont ils ont fait preuve durant leur passage au club, en leur souhaitant à tous bonne chance pour la suite de leur carrière. Le processus de recherche d'un nouvel entraîneur pour l'équipe a déjà commencé. »