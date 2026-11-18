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Trois grands noms étaient sur la table du FC Barcelone, et un seul a laissé des regrets à Deco. Dans un entretien qui n'avait rien d'ordinaire, le directeur sportif du Barça est sorti de son silence et a révélé l'attaquant qu'il a été très déçu de ne pas pouvoir recruter.

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Le FC Barcelone a recruté des attaquants de très haut niveau ces dernières années, mais il a aussi tenté de boucler des transferts qui n'ont pas abouti pour diverses raisons, tantôt financières, tantôt liées à la situation des autres clubs.

Dans un entretien accordé à Bojan Krkić dans l'émission « Tot Costa » sur Catalunya Ràdio, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a révélé lequel des trois grands attaquants il avait été très déçu de ne pas pouvoir recruter.

Invité à choisir entre l'Argentin Julián Alvarez, joueur de l'Atlético de Madrid, le Colombien Luis Díaz, actuellement au Bayern Munich, et le Portugais Bernardo Silva, actuel milieu de terrain du Real Madrid, Deco a hésité quelques instants avant de trancher.

Dans cet entretien relayé par Mundo Deportivo, Deco a répondu : « Luis Díaz ». Une réponse brève mais lourde de sens, qui en dit long sur l'ampleur des regrets au sein de la direction barcelonaise après l'échec de ce dossier.

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Nico Williams, joueur de l'Athletic Bilbao, qui avait été au cœur d'un long feuilleton de transfert avant Julián Alvarez, ne figurait pas dans la question posée à Deco, ce qui a limité la comparaison à ces trois seuls noms.

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Deco faisait référence aux saisons 2023-2024 et 2024-2025, lorsque Luis Díaz souhaitait quitter Liverpool. Le Barça s'intéressait alors de très près à lui et restait en contact permanent avec le joueur, l'ailier colombien tenant à rejoindre le club catalan.

À l'époque, Díaz voyait dans le FC Barcelone le projet idéal et n'attendait qu'un signal pour finaliser l'opération, tandis que la direction du Barça faisait tout son possible pour convaincre Liverpool de laisser partir son joueur.

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Mais la somme colossale réclamée par Liverpool a empêché la transaction d'aboutir, à un moment délicat pour le budget du club catalan, alors plongé dans une crise financière étouffante qui l'empêchait de verser les montants élevés exigés sur le marché des transferts.

Malgré les tentatives répétées du Barça et ses échanges constants avec le joueur et son agent, les exigences du club anglais dépassaient les moyens dont disposait alors le FC Barcelone, et le rêve catalan de recruter l'ailier colombien s'est envolé.

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Luis Díaz a finalement rejoint le Bayern Munich à l'été 2025. Le Barça a ainsi perdu l'une des principales cibles sur lesquelles il travaillait depuis deux saisons, et le joueur a filé chez un concurrent européen direct.

Luis Díaz s'est imposé ces dernières années comme l'un des meilleurs ailiers du monde grâce à sa grande vitesse, à sa qualité de dribble et à son sens aigu du but, ce qui en a fait une cible des plus grands clubs européens.

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Julián Alvarez, lui, a finalement choisi de s'engager avec l'Atlético de Madrid, tandis que Bernardo Silva a poursuivi sa carrière au Real Madrid. Mais Deco a assuré que son plus grand regret concernait précisément Luis Díaz.

Reste désormais une question : le FC Barcelone retentera-t-il un jour sa chance avec Luis Díaz, ou l'occasion est-elle perdue à jamais après son transfert au Bayern Munich ?

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Les propos de Deco confirment que le Barça était tout proche d'un très gros coup, mais que l'argent a été le seul obstacle. Et les supporters catalans continuent de se demander : que se serait-il passé si Díaz avait porté le maillot blaugrana ?