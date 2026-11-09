Barcelone poursuit ses démarches sur le marché des transferts à la recherche d'un renfort pour sa défense, avec un dossier capable d'apporter une plus-value immédiate à l'équipe lors de la seconde moitié de la saison. Deco, le directeur sportif du club, et l'entraîneur Hansi Flick placent le recrutement d'un défenseur central doté d'expérience en tête de leurs priorités, malgré les difficultés financières qui rendent la conclusion de nouvelles opérations complexe durant le prochain mercato hivernal.

Dans ce cadre, le nom de l'Allemand Jonathan Tah, défenseur du Bayern Munich, a émergé parmi les options envisagées par la direction du Barça, après que des rapports de presse allemands ont évoqué une démarche du club catalan pour explorer la possibilité de le recruter, d'autant que le joueur figurait déjà parmi les intérêts de l'équipe la saison dernière, et que l'expérience qu'il a acquise au fil des années le rend adapté aux critères fixés par Flick et Deco pour renforcer l'arrière-garde.

Barcelone fait appel à Pini Zahavi pour étudier la possibilité de recruter Jonathan Tah

Selon le quotidien catalan « Sport », Deco et Hansi Flick ont fait appel à l'agent Pini Zahavi pour sonder la position de Jonathan Tah et la possibilité d'un départ du Bayern Munich. Une réunion s'est tenue fin octobre dernier, en marge du match de Ligue des champions entre le Bayern Munich et Arsenal.

Cette réunion a vu se rencontrer le représentant du défenseur allemand, qui entretient également des relations de travail étroites avec Barcelone, et Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, afin de discuter de la situation sportive du joueur et de la possibilité de le laisser partir lors du prochain mercato hivernal.

Bien que Tah n'ait pas encore réussi à afficher le niveau que l'on attendait de lui depuis son arrivée au Bayern Munich, le club allemand ne semble pas disposé à se passer de ses services, et le joueur lui-même ne manifeste pas un grand désir de quitter le championnat allemand, malgré le mandat confié à son agent pour explorer la possibilité d'un transfert vers Barcelone.

L'intérêt de Barcelone pour le défenseur allemand intervient dans un contexte de forte concurrence au poste de défenseur central au sein du Bayern Munich, où l'entraîneur Vincent Kompany s'appuie principalement sur Dayot Upamecano, tandis que Tah et le Sud-Coréen Kim Min-jae se partagent les apparitions à l'autre poste, au sein d'un dispositif défensif qui a suscité quelques inquiétudes au cours de la saison actuelle.

Selon les rapports, le fait que Tah soit resté sur le banc des remplaçants lors de près de la moitié des matchs de l'équipe a poussé Barcelone à demander à Zahavi d'explorer la possibilité de le recruter en janvier, dans l'espoir de profiter de sa situation actuelle pour obtenir un défenseur disposant de l'expérience requise sans entrer dans des négociations financières complexes.

Le Bayern Munich ferme la porte à Barcelone

Mais la réunion ne s'est pas déroulée comme l'espéraient Zahavi ou les dirigeants de Barcelone, le Bayern Munich ayant exprimé un refus catégorique de l'idée de se séparer de Jonathan Tah. La direction le considère comme un élément important dans les plans de Kompany et n'a pas l'intention d'ouvrir la porte à des négociations concernant son départ, que ce soit par une vente définitive ou un prêt lors du prochain mercato hivernal.

La position du club allemand ne se limite pas au refus d'un transfert de Tah vers Barcelone : il ne semble pas non plus disposé à autoriser son départ vers un autre club, ce qui représente un coup dur pour les démarches de Deco et Flick, qui espéraient tirer parti de la situation du joueur au sein de l'effectif bavarois pour conclure l'opération.

Flick tient à recruter un nouveau défenseur central en janvier

En parallèle, Deco et Flick continuent de donner la priorité au recrutement d'un défenseur central doté d'expérience et capable de s'adapter rapidement au style de jeu de Barcelone, afin de constituer un renfort de poids aux côtés des jeunes éléments actuellement présents dans l'arrière-garde, au premier rang desquels Pau Cubarsí et Gerard Martín.

La priorité accordée au recrutement d'un jeune défenseur prometteur a reculé ces derniers temps, après que la direction sportive a préféré rechercher un joueur prêt à l'emploi, possédant l'expérience nécessaire pour gérer la pression et les grands rendez-vous, d'autant que l'augmentation du nombre de jeunes éléments dans l'arrière-garde pourrait représenter un risque supplémentaire pour l'équipe lors de la seconde moitié de la saison.

La tâche de Barcelone se complique avec la réduction des options disponibles sur le marché des transferts, ainsi que les contraintes financières qui empêchent le club de s'engager dans des opérations coûteuses, ce qui oblige Deco à chercher des solutions adaptées aux moyens économiques disponibles.

Malgré ces obstacles, la tendance au sein de Barcelone est de fournir un renfort défensif à Flick au cours du mois de janvier prochain, à moins que des circonstances impérieuses et imprévues ne viennent l'empêcher, si bien que la mission de trouver le défenseur central adéquat reste l'un des dossiers majeurs qui préoccupent la direction sportive du club catalan.