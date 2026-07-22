Des rapports de presse ont révélé le montant réel que le club saoudien d'Al-Hilal versera pour recruter le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier de West Ham United, durant l'actuelle période des transferts estivaux.

Des rapports de presse avaient affirmé qu'Al-Hilal était sur le point de recruter Summerville lors de ce mercato estival contre 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

Cependant, le journaliste saoudien Hamad Al-Swailhi a démenti ces chiffres dans un tweet publié sur son compte personnel sur le site « X ».

Al-Swailhi a écrit : « L'offre d'Al-Hilal au club anglais de West Ham s'est élevée à environ 65 millions d'euros, tandis qu'une offre de 12 millions d'euros par an a été présentée au joueur. »

Al-Swailhi lui-même avait affirmé dans un précédent tweet que l'ailier néerlandais avait déjà passé les examens médicaux demandés par Al-Hilal au cours des dernières heures, après avoir accepté de rejoindre ses rangs.

Summerville devrait signer un contrat de longue durée avec Al-Hilal dans les prochaines heures, avant l'annonce officielle du transfert.

Le nom de Summerville s'est illustré lors de la Coupe du monde 2026, bien qu'il n'ait pas été titulaire dans tous les matchs de la sélection néerlandaise, puisqu'il a inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives.

En dehors des Pays-Bas, Summerville a affiché un niveau remarquable la saison dernière avec West Ham, disputant 34 matchs au cours desquels il a réussi à marquer 7 buts et à offrir 5 passes décisives.

Le joueur de 24 ans excelle principalement au poste d'ailier gauche, mais il peut également évoluer sur le flanc droit, en plus des postes d'avant-centre et de meneur de jeu, mais dans une moindre mesure.