PSG-Roma : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit la Roma au Parc des Princes cette semaine en Ligue des champions. Les deux équipes, en grande forme dans leur championnat, se retrouvent dans la capitale française. Le coup d’envoi sera donné à 16 h EST et à 20 h GMT. La Roma occupe la 20e place du classement de la phase de ligue, dont le PSG est en tête.

Un sans-faute pour les tenants du titre jusqu’ici

L’équipe de Luis Enrique aborde ce match après cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière en date, un succès 3-2 à Nice samedi, lui a permis de rester en tête de la Ligue 1. Cette victoire a toutefois eu un coût : l’ailier vedette Desire Doue s’est rompu le ligament croisé antérieur droit et manquera le reste de la saison. Il rejoint Khvicha Kvaratskhelia parmi les joueurs absents pour une longue durée. Malgré cela, les doubles tenants du titre ont remporté leurs quatre matches de Ligue des champions cette saison, inscrivant 20 buts au passage.

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Une Roma prolifique arrive à Paris en confiance

La Roma se rend à Paris après une victoire 5-1 à Parme, où Donyell Malen a marqué quatre fois. L’équipe de Gian Piero Gasperini a inscrit 19 buts lors de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-2 face à Manchester United en Ligue des champions, plus tôt ce mois-ci. Le club italien devra toutefois gagner en régularité sur la scène européenne : il compte cinq points de retard sur les places donnant accès directement aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

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Chiffres clés et blessures

Le PSG reste sur 12 victoires consécutives, la plus longue série de la carrière d’entraîneur de Luis Enrique.

L’absence de Desire Doue pèsera lourd pour le PSG : il est le joueur de l’équipe qui totalise le plus de tirs (45) et d’occasions créées (31).

La Roma a marqué lors de ses neuf derniers matches, inscrivant 19 buts sur cette période.

Compositions probables

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1) : Vasquez ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Molina, Cristante, de Roon, Wesley ; Soule, Mora ; Malen.

État des effectifs