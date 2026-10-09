Paris Saint-Germain vs Le Mans : détails du match

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Le coup d'envoi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain F.C. et le Le Mans FC sera donné le 10 octobre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Le champion en titre reçoit le promu Le Mans

Le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes pour accueillir le Le Mans FC à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Après la trêve internationale d'automne, les champions de Luis Enrique veulent prendre de l'élan sur le plan national et se rapprocher du sommet du classement. Pour l'équipe de Patrick Videira, le déplacement dans la capitale représente un test sérieux alors qu'elle cherche à maintenir son début de saison encourageant dans l'élite française.

Getty Images

Les clean sheets consécutifs des Parisiens avant la trêve

Le PSG aborde le choc de samedi avec l'objectif d'enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat. Avant la pause internationale, l'équipe de Luis Enrique a arraché un succès 1-0 à l'extérieur face au Stade Brestois 29 lors de la 4e journée grâce à une réalisation précoce de Ferran Torres dès la 4e minute, avant de dominer le ŠK Slovan Bratislava 6-1 en milieu de semaine en Ligue des champions. Porté par les inspirations de Vitinha, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG cherchera à prendre rapidement le contrôle à domicile.

Getty Images

La solide place de milieu de tableau des Sang et Or

Le Mans FC se rend à Paris en occupant confortablement la neuvième place avec sept points pris lors de ses cinq premiers matches. Les visiteurs se sont bien adaptés aux exigences de l'élite, avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites avant la trêve internationale. S'appuyant sur une défense axiale disciplinée et des transitions rapides sur les ailes, Le Mans cherchera à rester compact et à limiter les espaces dans l'axe pour le PSG.

Explication au Parc des Princes

Lors de la dernière confrontation entre les deux clubs en coupe nationale, des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola ont scellé une victoire 2-0 du PSG. Le PSG cherchera à maîtriser le tempo grâce à João Neves et Warren Zaïre-Emery, tout en lançant les joueurs de couloir Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour faire sauter la ligne défensive adverse. De son côté, Le Mans comptera sur sa discipline dans l'axe et sur les coups de pied arrêtés pour se montrer dangereux en contre-attaque. Avec des points importants en jeu en Ligue 1, le duel de samedi promet un spectacle captivant dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Paris Saint-Germain : Safanov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans : Kocik ; Torrente, Yohou, Voyer ; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci ; Diallo, Mafouta

Actualité des équipes et effectifs

Luis Enrique est privé de deux options au milieu pour cette rencontre. Warren Zaire-Emery et Senny Mayulu sont tous deux annoncés blessés, et aucune date de retour n'a été confirmée. Des mises à jour de l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si elles sont disponibles.

L'entraîneur du Mans, Patrick Videira, doit lui aussi gérer plusieurs absences. Lucas Buades, Martin Rossignol et Erwan Colas sont tous indisponibles sur blessure, tandis que Djibril Sidibe purge une suspension. Le Mans devra combler ces manques dans ses lignes défensive et médiane.

Forme

Le PSG a remporté deux matches, fait un nul et perdu une fois sur ses quatre dernières rencontres officielles, la plus récente étant une victoire 2-1 à l'extérieur à Marseille en Ligue 1. Son résultat le plus marquant sur cette série reste le succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, même si la défaite 2-1 à domicile contre Monaco constitue un point bas notable. Sur l'ensemble de ces matches, le PSG a inscrit dix buts et en a concédé six, un bilan qui reflète à la fois sa qualité offensive et sa fragilité défensive.

Le Mans a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux fois sur ses cinq dernières rencontres, son résultat le plus récent étant une défaite 2-1 contre Guingamp en amical. Son meilleur résultat officiel sur cette série a été une victoire 2-1 à Lorient en Ligue 1, et l'équipe a aussi obtenu deux nuls à l'extérieur contre Lens et Nice. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à la Coupe de France du 4 février 2025, lorsque le PSG s'était imposé 2-0 au Mans. Sur les cinq dernières confrontations, en Ligue 1, en Coupe de France et en amical, le PSG détient un net avantage avec quatre victoires contre une pour Le Mans. Le seul succès du Mans dans ces données remonte à un match de Ligue 1 disputé le 8 mai 2010, remporté 1-0 à domicile.