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Douzième victoire consécutive cette saison pour le Paris Saint-Germain, qui s'impose 3-2 sur le terrain de Nice, qui avait ouvert le score par l'attaquant algérien Mohamed Amoura à la 8e minute, avant l'égalisation de Senny Mayulu sur penalty à la 31e minute après l'intervention de la VAR, puis, une minute plus tard, le but de Desiré Doué qui donne l'avantage au PSG, sur une passe décisive de l'ancien joueur de l'Inter Achraf Hakimi.

Ce dernier se blesse très gravement au genou droit, qui pivote brusquement à la 39e minute alors qu'il tente de protéger le ballon, sans aucun contact avec un adversaire. Cinq minutes plus tard, il quitte le terrain sur une civière, en larmes, sous les applaudissements des supporters des deux équipes présents à l'Allianz Riviera. L'attaquant espagnol Ferran Torres remplace l'international français.

Doué devra passer des examens, mais une lésion du ligament croisé du genou est redoutée, avec à la clé une très longue absence.

C'est une mauvaise nouvelle pour l'entraîneur des champions de France et d'Europe, Luis Enrique, qui a déjà perdu Khvicha Kvaratskhelia pour le reste de la saison. L'international géorgien, ancien joueur de Naples, s'est rompu le ligament croisé du genou lors du match de Ligue des champions remporté 4-2 contre le FC Barcelone le 20 octobre dernier au Parc des Princes à Paris.

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Le club présidé par le Qatari Nasser Al-Khelaifi pourrait donc décider de revenir sur le marché des transferts en janvier, après avoir recruté l'été dernier deux joueurs à leur poste d'ailier : le Français Maghnes Akliouche, venu de Monaco pour 50 millions d'euros, et le Belge Mika Godts, arrivé de l'Ajax pour 45 millions d'euros. Sans oublier les 48,5 millions d'euros versés au FC Barcelone pour l'Espagnol Ferran Torres, qui inscrit le troisième but à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

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Puis, à la 95e minute, le Tunisien Ali Abdi fixe le score final à 2-3 en profitant de la deuxième passe décisive de Jonathan Clauss.

Grâce à ces trois points, le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec 26 points en 11 journées de Ligue 1, soit cinq points d'avance sur le Lille de Davide Ancelotti, qui reçoit Lyon ce soir.

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Mercredi soir, le PSG reçoit la Roma en Ligue des champions.